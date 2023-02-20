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Придание нового импульса оборонному сотрудничеству между Вьетнамом и Камбоджей

19 февраля Министр обороны генерал армии Фан Ван Жанг председательствовал на официальной церемонии встречи Вице-премьера, Министра обороны Камбоджи генерала армии Теа Баня и делегации высокопоставленных руководителей Министерства обороны Камбоджи, находящихся во Вьетнаме с официальным визитом. Затем стороны провели переговоры.
  Общий вид переговоров. Фото: Чан Кует/nhandan  
На переговорах руководители Минобороны двух стран обсудили план сотрудничества в области обороны на 2023 год в духе взаимного доверия в практическом и эффективном направлении. Особое внимание было уделено ключевым моментам, таким как укрепление обмена информацией, координации действий в сохранении безопасности и порядка на суше и на море, содействие сотрудничеству в построении долгосрочного плана распространения информации о солидарности и взаимопомощи между двумя странами, координация действий в эффективной реализации соответствующих мероприятий по сотрудничеству в 2023 году, когда Камбоджа будет принимающей страной Игр Юго-Восточной Азии и Паралимпийских игр Юго-Восточной Азии, расширение сотрудничества в подготовке людских ресурсов, проведении поисков и репатриации останков вьетнамских солдат-добровольцев и специалистов, погибших в Камбодже во время войн.

По завершении переговоров министры обороны Вьетнама и Камбоджи подписали план сотрудничества на 2023 год и стали свидетелями подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Вьетнама и Министерством обороны Камбоджи о сотрудничестве в области военного и оборонного права.

Нянзан/ВИА

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