Придание нового импульса оборонному сотрудничеству между Вьетнамом и Камбоджей

На переговорах руководители Минобороны двух стран обсудили план сотрудничества в области обороны на 2023 год в духе взаимного доверия в практическом и эффективном направлении. Особое внимание было уделено ключевым моментам, таким как укрепление обмена информацией, координации действий в сохранении безопасности и порядка на суше и на море, содействие сотрудничеству в построении долгосрочного плана распространения информации о солидарности и взаимопомощи между двумя странами, координация действий в эффективной реализации соответствующих мероприятий по сотрудничеству в 2023 году, когда Камбоджа будет принимающей страной Игр Юго-Восточной Азии и Паралимпийских игр Юго-Восточной Азии, расширение сотрудничества в подготовке людских ресурсов, проведении поисков и репатриации останков вьетнамских солдат-добровольцев и специалистов, погибших в Камбодже во время войн.
Общий вид переговоров. Фото: Чан Кует/nhandan