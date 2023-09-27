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НОВОСТИ

Пренса Латина и ВИА развивают особые отношения Кубинско-вьетнамской солидарности

«Пренса Латина» и Вьетнамское информационное агентство (ВИА) всегда сохраняли особые традиционные отношения солидарности и дружбы между Кубой и Вьетнамом, подтвердил председатель информационного агентства «Пренса Латина» (Куба) Луис Энрике Гонсалес Акоста.
  Президент Prensa Latina Луис Энрике Гонсалес дает интервью. Фото: ВИА  
Беседуя с корреспондентами ВИА в рамках фотовыставки «Навеки крепкая дружба между Вьетнамом и Кубой», проходящей в городе Донгха провинции Куангчи 26 сентября, по случаю 50-летия визита кубинского лидера Фиделя Кастро в освобожденный район Южного Вьетнама, Луис Энрике Гонсалес Акоста подчеркнул вклад «Пренса Латина» и ВИА в организации серии мероприятий по этому случаю.

50 лет назад, сразу после подписания Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, в середине сентября 1973 года, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, премьер-министр Кубинского революционного правительства Фидель Кастро приехал во Вьетнам и посетил освобожденный район Куангчи с желанием своими глазами увидеть ожесточенное поле боя, разделить героическую борьбу вьетнамского народа и стал первым и единственным иностранным руководителем, посетившим освобожденную землю в Южном Вьетнаме до окончания войны. Этот «исторический» визит кубинского лидера стал символом верной братской солидарности и привязанности двух народов, разделяющих общие идеалы о мире, национальной независимости, демократии и прогрессе в мире.

По словам Луиса Энрике Гонсалеса Акосты, с этим особым смыслом, в сентябре этого года «Пренса Латина» и ВИА, два национальных информационных агентства, опубликовали множество выдающихся новостей и статей, воссоздающих первый визит лидера Фиделя Кастро во Вьетнам, ознакомляя молодое поколение двух стран с историей героической борьбы за защиту страны героического вьетнамского народа, а также тесной братской дружбы между двумя народами.

Председатель «Пренса Латины» сообщил, что с прошлого года «Пренса Латина» и ВИА договорились организовать фотовыставку из фотоархивов двух агентств, чтобы воссоздать визит кубинского лидера, а также отношения солидарности, дружбы и сотрудничества между двумя странами. Выставка под названием «Навеки крепкая дружба между Вьетнамом и Кубой», организованная ВИА совместно с Народным комитетом провинции Куангчи и «Пренса Латина» в Куангчи, является результатом сотрудничества двух информационных агентств.

На выставке представлены 50 типичных черно-белых и цветных фотографий, отобранных из фотоархива ВИА и «Пренсы Латины», реалистично и ярко запечатлевших образ лидера кубинского народа, символа стойкого борца за национальную независимость, за благополучную и счастливую жизнь народа, героя национального освобождения, простого, искреннего, близкого к народу вождя, большого друга народа Вьетнама.

Наиболее заметным на выставке является фотография Фиделя Кастро, поднимающего флаг Национального фронта освобождения Южного Вьетнама на вершине 241, которая усеяна сбитыми танками и артиллерийскими снарядами - фотография, ставшая символом любви, солидарности и братской верности, соратничества в борьбе против империализма, за мир, национальную независимость, демократию и прогресс в мире между двумя странами и народами Вьетнам - Куба.

Луис Энрике Гонсалес Акоста подчеркнул, что знаменитое высказывание президента Фиделя Кастро «Ради Вьетнама Куба готова пожертвовать своей кровью» стало девизом верных и чистых отношений между Вьетнамом и Кубой как в прошлом, настоящем, так и в будущем. Это бессмертное высказывание лидера Фиделя Кастро также является названием двуязычной книги, составленной издательством «Пренса Латина», опубликованной ВИА и представленной публике на мероприятии, посвященном 50-летию визита Фиделя Кастро в город Донгха.

В книге собран ряд статей и множество фотографий о пересечении Фиделем Кастро 17-й параллели, включая никогда ранее не публиковавшиеся статьи и множество ценных документальных фотографий ВИА. В книге также напечатаны статьи опытных журналистов «Пренса Латина», которые поработали в Ханое.

Луис Энрике Гонсалес Акоста подтвердил, что тесное сотрудничество между «Пренса Латина» и ВИА отражает хорошие отношения между двумя Партиями, государствами и народами двух стран, и пообещал продолжать укреплять координацию с ВИА в работе пропоганды о Кубинско-Вьетнамских отношениях, воспитывающей патриотизм у молодого поколения двух стран.

ВИА/ИЖВ

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