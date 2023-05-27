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Премьер поручил устранить трудности для производства и бизнеса
По поручению премьер-министра, Министерство промышленности и торговли вместе с Министерством иностранных дел, заинтересованными министерствами и ведомствами берет на себя основную ответственность за эффективное выполнение подписанных Соглашений о свободной торговле (ССТ), активизацию переговоров и подписание новых торговых соглашений, обязательств и ассоциаций, в том числе ССТ с Израилем и с другими партнерами (ОАЭ, МЕРКОСУР) для диверсификации рынков и продуктов, цепочек поставок, за активный поиск рынков сбыта для вьетнамских продуктов и товаров.
Государственный банк Вьетнама продолжает решительно направлять коммерческие банки на снижение затрат, применение цифровой трансформации, усиление эффективного управления, сокращение административных процедур и продвижение инноваций ... для того, чтобы продолжать снижать процентные ставки по кредитам.
Продолжить проверять кредитные пакеты в размере 40.000 миллиардов донгов и 120.000 миллиардов донгов с более своевременными, выгодными, открытыми, гибкими, выполнимыми и разумными условиями кредитования...; в то же время усилить надзор и проверки, чтобы предотвратить спекуляцию политикой и нарушения закона.
Министры, руководители ведомств министерского уровня, ведомств при правительстве, председатели народных комитетов провинций и городов центрального подчинения продолжают резко направлять, пересматривать, инспектировать и сокращать административные процедуры, а также активно развертывать приложений для цифровой трансформации.
Министру, начальнику Канцелярии Правительства поручено контролировать выполнение должным образом министрами, главами ведомств министерского уровня, председателями народных комитетов провинций и центральных городов этого Официального обращения, незамедлительно сообщать о результатах реализации премьер-министру.