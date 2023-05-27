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НОВОСТИ

Премьер поручил устранить трудности для производства и бизнеса

Премьер-министр Фам Минь Тьинь только что подписал Официальное обращение № 470/CD-TTg с просьбой к министерствам, секторам и местным органам продолжать решительно и эффективно реализовывать задачи и решения по устранению трудностей для производства и бизнеса. Соответственно, министрам, руководителям ведомств министерского уровня, ведомствам при правительстве, председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения поручено сосредоточить внимание на решительном, эффективном и планомерном руководстве выполнением задач в целях устранения трудностей и препятствий и создания благоприятных условий для производства и бизнеса для бизнеса и населения в соответствии с последними правительственными Постановлениями.

По поручению премьер-министра, Министерство промышленности и торговли вместе с Министерством иностранных дел, заинтересованными министерствами и ведомствами берет на себя основную ответственность за эффективное выполнение подписанных Соглашений о свободной торговле (ССТ), активизацию переговоров и подписание новых торговых соглашений, обязательств и ассоциаций, в том числе ССТ с Израилем и с другими партнерами (ОАЭ, МЕРКОСУР) для диверсификации рынков и продуктов, цепочек поставок, за активный поиск рынков сбыта для вьетнамских продуктов и товаров.

Государственный банк Вьетнама продолжает решительно направлять коммерческие банки на снижение затрат, применение цифровой трансформации, усиление эффективного управления, сокращение административных процедур и продвижение инноваций ... для того, чтобы продолжать снижать процентные ставки по кредитам.

Продолжить проверять кредитные пакеты в размере 40.000 миллиардов донгов и 120.000 миллиардов донгов с более своевременными, выгодными, открытыми, гибкими, выполнимыми и разумными условиями кредитования...; в то же время усилить надзор и проверки, чтобы предотвратить спекуляцию политикой и нарушения закона.

Министры, руководители ведомств министерского уровня, ведомств при правительстве, председатели народных комитетов провинций и городов центрального подчинения продолжают резко направлять, пересматривать, инспектировать и сокращать административные процедуры, а также активно развертывать приложений для цифровой трансформации.

Министру, начальнику Канцелярии Правительства поручено контролировать выполнение должным образом министрами, главами ведомств министерского уровня, председателями народных комитетов провинций и центральных городов этого Официального обращения, незамедлительно сообщать о результатах реализации премьер-министру.

ИЖВ/ВИА

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