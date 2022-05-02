Премьер-министр Японии успешно завершил визит во Вьетнам

После переговоров премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Японии Кисида Фумио. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

В ходе визита премьер-министр Кисида почтил президента Хо Ши Мина в его Мавзолее, провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Тьинем, принял участие в обмене документами о сотрудничестве, сопредседательствовал на пресс-конференции с премьер-министром Вьетнама, в семинаре по сотрудничество в обновлении технологий, цифровой трансформации и диверсификации цепочки поставок.

Он также нанес визиты генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и президенту Нгуен Суан Фуку, а также имел встречу с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Во время приема японского гостя лидер партии Нгуен Фу Чонг подчеркнул большой потенциал двустороннего сотрудничества. Он приветствовал планы двух стран по празднованию 50-летия их дипломатических отношений в 2023 году, чтобы создать прочную основу для содержательных, эффективных и практических связей в будущем.

Между тем, президент Нгуен Суан Фук подтвердил на приеме премьер-министра Кисиду, что Япония является надежным партнером первостепенной важности Вьетнама и одним из главных приоритетов внешней политики Вьетнама.

На встрече с председателем НС Выонг Динь Хюэ премьер-министр Японии поделился, что он более 20 лет является членом японско-вьетнамского парламентского альянса дружбы и поэтому всегда ценит обмен между двумя парламентами. Он попросил Выонг Динь Хюэ продолжать вносить свой вклад в двустороннее сотрудничество между двумя странами, особенно между двумя законодательными органами.

В ходе переговоров премьер-министры договорились об основных направлениях и мерах по дальнейшему углублению сотрудничества в разных областях, открывая новый период развития обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.

Они достигли консенсуса по дальнейшему укреплению политического доверия путем поддержания визитов и контактов на высоком уровне, а также повышения эффективности механизмов сотрудничества и диалога.

Они приветствовали большие успехи в реализации результатов визита премьер-министра Вьетнама в Японию в ноябре прошлого года и договорились активизировать сотрудничество в восстановлении экономики после пандемии и совместно провести мероприятия, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений.

По итогам переговоров главы двух правительств обменялись 22 документами о сотрудничестве между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями двух стран.

Они сопредседательствовали на совместной пресс-конференции, объявив основные результаты своих переговоров, подчеркнув, что обе стороны договорились тесно координировать свои действия для продвижения своего обширного стратегического партнерства ради мира и процветания в Азии, интересов двух народов, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Выступая на вьетнамско-японском семинаре по сотрудничеству в области обновления технологий, цифровой трансформации и диверсификации цепочек поставок, премьер-министр Кисида сказал, что возможности сотрудничества между Японией и Вьетнамом безграничны, отметив, что две страны продвигают сотрудничество в период после COVID-19.

Визит премьер-министра Кисиды состоялся, когда вьетнамско-японские отношения находятся на пике своего развития. Он способствует углублению двусторонних отношений, реализации результатов визита премьер-министра Фам Минть Тьиня в Японию в ноябре прошлого года, укреплению политического доверия между двумя странами и добрых отношений между руководствами двух стран, а также укреплению ориентированных на результат отношений во всех областях, отвечая интересам и стремлениям двух народов.



