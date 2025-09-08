НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Срочно подготовить отчет о технико-экономическом обосновании проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон
Согласно Резолюции № 187/2025/QH15 Национального собрания, железнодорожная линия Лаокай – Ханой – Хайфон будет иметь общую протяженность около 419 км: начальная точка — место соединения путей на границе в провинции Лаокай, конечная точка — станция Лачхуен в городе Хайфон. Общий объем инвестиций в проект превышает 203 трлн донгов.
На данный момент в 20 провинциях, через которые пройдет трасса, уже начаты работы по освобождению территории, что позволит подготовиться к масштабному этапу строительства, запланированному с 2026 года, и обеспечить начало строительства 19 декабря 2025 года.
Цель проекта — строительство новой современной и комплексной железнодорожной линии, отвечающей потребностям внутренних перевозок и международного железнодорожного сообщения между Вьетнамом и Китаем; содействие быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию; укрепление связей национальной и региональной железнодорожной сети; обеспечение охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, а также гарантий национальной обороны и безопасности.
Эффективная реализация этой железнодорожной линии внесет важный вклад в претворение в жизнь крупных целей, определённых в документах 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама и принятых постановлениях, создаст прорыв в индустриализации и модернизации страны.
Выслушав доклады и мнения участников, подводя итоги совещания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия министерств и органов, достигнутый положительный прогресс, и поручил: Министерству сельского хозяйства и окружающей среды — оперативно выполнять работы, связанные с землей, лесами и экологией в рамках проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон; Министерству иностранных дел и Министерству строительства — совместно с китайской стороной подготовить заседание Совместного комитета по сотрудничеству в сфере железных дорог Вьетнам – Китай, уделяя внимание деталям, включая выбор консультантов.
Премьер-министр поручил Министерству строительства срочно подготовить отчет о технико-экономическом обосновании для начала строительства железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон 19 декабря 2025 года; совместно с Министерством науки и технологий завершить публикацию стандартов и нормативов в октябре согласно законодательству; совместно с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды решать вопросы маршрута, земель, лесов и экологии; совместно с местными органами власти активно проводить работы по освобождению территории в соответствии с Резолюцией Национального собрания.
Премьер-министр также дал поручения по обеспечению источников финансирования проекта, включая использование средств государственного инвестирования, проработку вариантов привлечения кредитов (в том числе из Азиатского банка инфраструктурных инвестиций); разработку технического проекта и другие вопросы.
Заместителям Премьер-министра поручено напрямую курировать конкретные направления; Канцелярии Правительства — осуществлять мониторинг и контроль. Премьер-министр обязал министерства и органы еженедельно отчитываться о порученных задачах; возникающие трудности и препятствия решать в пределах полномочий, а в случае превышения полномочий — докладывать на рассмотрение компетентных органов.