Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Срочно подготовить отчет о технико-экономическом обосновании проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон

Вечером 7 сентября Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел совещание с министерствами, ведомствами и органами для рассмотрения и дальнейшего продвижения реализации проекта железнодорожной линии Лаокай – Ханой – Хайфон. На заседании обсуждалось состояние разработки, экспертизы и опубликования стандартов и нормативов для железных дорог высокой скорости, а также вопросы выделения источников финансирования для железнодорожных проектов.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на совещании по рассмотрению и дальнейшему продвижению реализации проекта высокоскоростной железной дороги на оси Север – Юг и линии Лаокай – Ханой – Хайфон. Фото: ВИА  
В заседании приняли участие заместители Премьер-министра Буи Тхань Шон, Нгуен Чи Зунг, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ле Хоай Чунг, министр строительства Чан Хонг Минь, а также руководители министерств и органов при Правительстве.

Согласно Резолюции № 187/2025/QH15 Национального собрания, железнодорожная линия Лаокай – Ханой – Хайфон будет иметь общую протяженность около 419 км: начальная точка — место соединения путей на границе в провинции Лаокай, конечная точка — станция Лачхуен в городе Хайфон. Общий объем инвестиций в проект превышает 203 трлн донгов.

На данный момент в 20 провинциях, через которые пройдет трасса, уже начаты работы по освобождению территории, что позволит подготовиться к масштабному этапу строительства, запланированному с 2026 года, и обеспечить начало строительства 19 декабря 2025 года.

Цель проекта — строительство новой современной и комплексной железнодорожной линии, отвечающей потребностям внутренних перевозок и международного железнодорожного сообщения между Вьетнамом и Китаем; содействие быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию; укрепление связей национальной и региональной железнодорожной сети; обеспечение охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, а также гарантий национальной обороны и безопасности.

Эффективная реализация этой железнодорожной линии внесет важный вклад в претворение в жизнь крупных целей, определённых в документах 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама и принятых постановлениях, создаст прорыв в индустриализации и модернизации страны.

Выслушав доклады и мнения участников, подводя итоги совещания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия министерств и органов, достигнутый положительный прогресс, и поручил: Министерству сельского хозяйства и окружающей среды — оперативно выполнять работы, связанные с землей, лесами и экологией в рамках проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон; Министерству иностранных дел и Министерству строительства — совместно с китайской стороной подготовить заседание Совместного комитета по сотрудничеству в сфере железных дорог Вьетнам – Китай, уделяя внимание деталям, включая выбор консультантов.

Премьер-министр поручил Министерству строительства срочно подготовить отчет о технико-экономическом обосновании для начала строительства железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон 19 декабря 2025 года; совместно с Министерством науки и технологий завершить публикацию стандартов и нормативов в октябре согласно законодательству; совместно с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды решать вопросы маршрута, земель, лесов и экологии; совместно с местными органами власти активно проводить работы по освобождению территории в соответствии с Резолюцией Национального собрания.

Премьер-министр также дал поручения по обеспечению источников финансирования проекта, включая использование средств государственного инвестирования, проработку вариантов привлечения кредитов (в том числе из Азиатского банка инфраструктурных инвестиций); разработку технического проекта и другие вопросы.

Заместителям Премьер-министра поручено напрямую курировать конкретные направления; Канцелярии Правительства — осуществлять мониторинг и контроль. Премьер-министр обязал министерства и органы еженедельно отчитываться о порученных задачах; возникающие трудности и препятствия решать в пределах полномочий, а в случае превышения полномочий — докладывать на рассмотрение компетентных органов.

