Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Срочно подготовить отчет о технико-экономическом обосновании проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на совещании по рассмотрению и дальнейшему продвижению реализации проекта высокоскоростной железной дороги на оси Север – Юг и линии Лаокай – Ханой – Хайфон. Фото: ВИА