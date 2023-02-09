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Премьер-министр Фам Минь Тьинь совершил встречу с президентом Сингапура
Она подчеркнула, что официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Сингапур является важным мероприятием для празднования в 2023 году 50-летия дипломатических отношений и 10 лет партнерства вьетнамско-сингапурской стратегии, способствующей укреплению отношений между двумя странами более практичным образом. Президент Сингапура поздравила Правительство Вьетнама с большими достижениями в социально-экономическом развитии, достижением высоких темпов роста ВВП.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил удовольствие впервые посетить Сингапур в качестве премьер-министра, передал сердечные приветствия вьетнамских лидеров президенту Халиме Якоб; поздравил Сингапур с сохранением положительной динамики роста и наличием многих правильных политик для поддержки людей после эпидемии COVID-19, особенно людей с низким доходом, отметив, что в Сингапуре, как и во Вьетнаме, люди всегда рассматриваются как ресурс и движущая сила в процессе развития страны.
Лидеры двух стран согласились, что быстрое осуществление обеими сторонами обменов и контактов на высоком уровне сразу после возобновления работы в 2022 году помогло укрепить доверие, устранить трудности и проложить путь к сотрудничеству в области восстановления и развития, способствуя построение независимой, самодостаточной экономики с глубокой международной интеграцией.
Удовлетворенные сильным и динамичным развитием вьетнамско-сингапурских отношений в различных областях, два лидера договорились продолжать углублять основы сотрудничества, особенно политику, экономику, безопасность, национальную оборону, образование и подготовку высококачественных человеческих ресурсов, особенно должностных лиц и менеджеров стратегического уровня; содействовать народной дипломатии, стимулированию туристического спроса; продвигать инициативы по морским связям; а также укреплять сотрудничество в новых областях в соответствии с эпохой индустрии 4.0.
Президент Халима Якоб высоко оценила деятельность вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP), выразила впечатление от посещения индустриального парка VSIP Bac Ninh (октябрь 2022 г.) и подтвердила, что это успешная модель контрактного сотрудничества между двумя странами; поблагодарила правительство Вьетнама за создание благоприятных условий для работы сингапурских предприятий во Вьетнаме.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил необходимость поощрять сингапурские предприятия к расширению и развитию зон VSIP в направлении создания «зеленых», «умных» и энергосберегающих промышленных парков, в то же время предложил исследовать и открывать больше VSIP в населенных пунктах, удаленных от центра, чтобы помочь Вьетнаму развиваться равномерно по всем регионам. По этому поводу премьер-министр предложил сторонам в ближайшее время подписать соглашение о трудовом сотрудничестве между двумя странами.
Обе стороны также обязались развивать сотрудничество в рамках многосторонних форумов, таких как АСЕАН, АТЭС, ООН, договорились продолжать совместную работу по созданию стабильного, сплоченного и сильного сообщества АСЕАН. Обе страны будут работать вместе, чтобы способствовать обеспечению центральной роли и общей позиции АСЕАН в региональных и международных вопросах, включая проблему Восточного моря, тесно координировать свои действия для полного выполнения DOC, стремиться к успешному созданию существенного и эффективного COC в соответствии с ЮНКЛОС 1982.