Премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил ход строительства городской железной дороги участка Ньон – вокзал Ханой

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает терминал S8 на улице Каужай городской железной дороги участка Ньон- вокзал Ханой. (Фото: ВИА)

В первой половине дня 7 августа премьер-министр Фам Минь Тьинь проверил ход строительства городской железной дороги в Ханое, участка Ньон – вокзал Ханой. В состав делегации также вошел член Политбюро, Секретарь Парткома города Ханоя Динь Тиен Зунг.

Премьер-министр посетил вокзал S9-Кимма, поехал на поезде от вокзала S8 (Университет транспорта и путей сообщения) до железнодорожного депо Ньон – вокзал Ханой в районе Тэйтыу района Бактылием. Проверив участки вокзала S9-Кимма, Премьер-министр узнал больше о трудностях и проблемах, особенно тех, которые влияют на ход реализации проекта, а также выслушал предложения и решения инвесторов и подрядчиков.

В тот же день после фактического осмотра проекта в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании, посвященном вопросу устранения трудностей, связанных с проектом «Пилотная городская железная дорога в Ханое, участок Ньон – вокзал Ханой». На заседании также присутствовали члены Политбюро: Постоянный вице-премьер Фам Бинь Минь и Секретарь Парткома Ханоя Динь Тиен Зунг.

Выступая со вступительной речью, глава Правительства предложил создать специализированную рабочую группу для реализации проекта. Из этой работы необходимо извлечь уроки для дальнейшего развития городской железной дороги в Ханое. Премьер-министр назначил вице-премьера Фам Бинь Миня главой специализированной рабочой группы, ответственной за устранение препятствий для проекта, и потребовал от министерств финансов, общественной безопасности, транспорта и строительства координировать свои действия с Народным комитетом Ханоя в ускорении его прогресса.

Премьер-министр потребовал, чтобы соответствующие ведомства четко указали причины трудностей, а также ответили на такие вопросы, как кто возьмет на себя ответственность и какие решения нужно предпринять.



