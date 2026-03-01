Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с Постоянным бюро городского комитета партии Дананга





За первые два месяца 2026 года Дананг решительно реализует задачи и меры по обеспечению темпов роста не ниже 11%, достигнув ряда позитивных результатов: индекс промышленного производства (LIP) вырос на 13,11%; общий объём экспорта и импорта составил около 1,5 млрд долларов США, увеличившись на 21,8%; общий объём розничной торговли достиг почти 25,9 трлн донгов, рост 19%; доходы государственного бюджета превысили 12 трлн донгов, увеличившись на 24,63%.





Город активно реализует создание Свободной торговой зоны Дананг (СТЗ) в соответствии с Решением № 1142/QĐ-TTg от 13 июня 2025 года Премьер-министра Правительства, стремясь обеспечить функционирование СТЗ Дананг в соответствии с ожиданиями Правительства и города; одновременно продолжается планирование и расширение зоны с учётом нового пространства развития. Международный финансовый центр (МФЦ) Вьетнама в городе Дананг был открыт в начале 2026 года.





В Дананге реализуется ряд масштабных проектов, включая: торгово-сервисный комплекс с парком развлечений с общим объёмом инвестиций 79 790 млрд донгов; проект строительства комплексного туристического и развлекательного курорта Лангван с общим объёмом инвестиций 43 922 млрд донгов; комплекс сооружений для проведения Международного фестиваля фейерверков в квартале Нгуханьшон с общим объёмом инвестиций 10 000 млрд донгов и другие.



