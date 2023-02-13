Báo Ảnh Việt Nam

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел беседу с представителями брунейских энергетических предприятий

11 февраля во второй половине дня премьер-министр Фам Минь Тьинь провел бесуд с представителями нефте-газовых и энергетических предприятий. На встрече приняли участие также руководители министерств, секторов, экономических организаций Вьетнама и Брунея.
  Во время мероприятия. Фото: ВИА  
Участники обсудили и предложили новые бизнес-идеи и возможности по укреплению двухсторонних экономических, торговых отношений, инвестирования, особенно в сфере энергии, нефти и газа.

Представители брунейской стороны поделились видением, стратегией социально-экономического развития и реформы, а также планом для реализации Видения Брунея 2035, направленного на динамическое и стабильное экономическое развитие.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заслушал конструктивные мнения участников в сфере усиления экономического, торгового сотрудничества и инвестиции между Вьетнамом и Брунеем, подчеркнув: «Ваши успехи – есть и наши успехи».

Он предложил, чтобы обе страны сосредоточились на развитие новых экономических отраслей, таких как зеленую, цифровую экономику, экономику замкнутого цикла, интеллектуальная экономика, инновация, на диверсификацию рынка, товаров и цепочки поставок. Он отметил важность усиления сотрудничества в трех областях: энергия, химикаты и халяльские продукты.

Учитывая усилия, решимость обеих сторон и крепкую дружбу двух народов, премьер-министр Вьетнама уверен, что сотрудничество в области инвестиции, торговли и впредь выступит важной опорой в двухсторонних отношениях, а также стимулирующей силой в поднятии отношений на новую высоту.

ВИА/ИЖВ

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