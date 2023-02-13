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Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел беседу с представителями брунейских энергетических предприятий
Представители брунейской стороны поделились видением, стратегией социально-экономического развития и реформы, а также планом для реализации Видения Брунея 2035, направленного на динамическое и стабильное экономическое развитие.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заслушал конструктивные мнения участников в сфере усиления экономического, торгового сотрудничества и инвестиции между Вьетнамом и Брунеем, подчеркнув: «Ваши успехи – есть и наши успехи».
Он предложил, чтобы обе страны сосредоточились на развитие новых экономических отраслей, таких как зеленую, цифровую экономику, экономику замкнутого цикла, интеллектуальная экономика, инновация, на диверсификацию рынка, товаров и цепочки поставок. Он отметил важность усиления сотрудничества в трех областях: энергия, химикаты и халяльские продукты.
Учитывая усилия, решимость обеих сторон и крепкую дружбу двух народов, премьер-министр Вьетнама уверен, что сотрудничество в области инвестиции, торговли и впредь выступит важной опорой в двухсторонних отношениях, а также стимулирующей силой в поднятии отношений на новую высоту.