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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял председателя и генерального директора Группы Marriott
По словам премьер-министра Фам Минь Тьиня, Вьетнам выступает за быстрое и устойчивое развитие туризма, считая это важным сектором экономики, способствующим экономическому развитию страны в целом и населенных пунктов в частности, при этом власти Вьетнама создает максимально благоприятные условия для инвесторов в духе гармоничных выгод и разделения рисков.
Премьер-министр предложил Marriott Group продолжить реализацию планов по расширению инвестиций в области туризма, гостиничных услуг, курортов, сотрудничества в сфере обучения и развития высококвалифицированных человеческих ресурсов, соединять вьетнамский туризм с региональным и международным сектором, поддержать и сопровождать Вьетнам в восстановлении и развитии индустрии туризма и воздушного транспорта в ближайшее время...
Поблагодарив премьер-министра за прием, председатель Marriott Group Энтони Капуано высоко оценил потенциал и преимущества Вьетнама в развитии туризма с учетом его природных условий, географического положения и красивой и уникальной культуры, дружелюбного и гостеприимного народа, привлекательной атмосферы и кухни..., все больше и больше туристов хотят вернуться во Вьетнам.
Информируя о деятельности Marriott Group во Вьетнаме, Энтони Капуано сообщил, что Marriott управляет 16 отелями и курортами, принадлежащими 8 мировым брендам, таким как JW Marriott, Le Meridien, Sheraton... В ближайшее время Marriott планирует расширение бизнеса и инвестиции во Вьетнаме, открывая еще 20 отелей и курортов в Ханое, Хошимине, Дананге, Фукуоке...
Председатель Marriott Group пообещал, что группа продолжит рассказывать о Вьетнаме и продвигать имидж Вьетнама для привлечения большего количества иностранных туристов во Вьетнам. Группа будет использовать больше высококачественных вьетнамских работников в гостиничной системе группы и активно осуществлять деятельность в области социального обеспечения во Вьетнаме, как прокомментировал премьер-министр.