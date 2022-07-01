Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра юстиции Японии Фурукаву Ёсихиса. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

На встрече Фам Минь Тьинь высоко оценил итоги переговоров между двумя министерствами юстиции Вьетнама и Японии, итоги тридцатилетнего правового и судебного сотрудничества двух стран. Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам неизменно считает Японию глубоким, надежным, важным и долгосрочным стратегическим партнером, разделяющим со Вьетнамом многие общие стратегические интересы. По словам Фам Минь Тьиня, Япония продолжает оставаться ведущим важным экономическим партнером Вьетнама, поставщиком ОПР номер один, вторым партнером по трудовому сотрудничеству, третьим инвестором и туристическим партнером, четвертым торговым партнером. Сотрудничество в области цифровой трансформации, науки и техники, окружающей среды, сельского хозяйства и подготовки кадров становится все более углубленным. В частности, обе стороны тесно сотрудничают в профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19.

Премьер-министр проинформировал министра юстиции Японии Фурукаву Ёсихиса о социально-экономическом положении Вьетнама. ВВП во втором квартале увеличился на 7,72%, что является самым высоким показателем с 2011 года, макроэкономика была стабильной, инфляция контролировалась, были обеспечены основные балансы экономики. Вьетнам продолжает твердо защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность, продолжает осуществлять свою внешнюю политику независимости, опираясь на собственные силы, диверсификацию и многосторонность, является хорошим другом и надежным партнером, ответственным членом международного сообщества, продвигая внешнюю деятельность в соответствии с ситуацией.

Обсуждая судебное сотрудничество между двумя странами в ближайшее время, премьер-министр предложил Японии продолжать поддерживать Вьетнам в повышении потенциала системы правосудия, а конкретно в создании и совершенствовании институтов и законов, подготовке качественных кадров в области права и юстиции, цифровой трансформации в юридическом секторе, улучшении способности к правовой борьбе на международной арене, особенно для защиты законных прав и интересов в области политики, экономики и торговли.

Поблагодарив премьер-министра Фам Минь Тьиня за то, что он нашел время для приема делегации, министр юстиции Японии Фурукава Ёсихиса подтвердил, что японская сторона будет поддерживать и делиться опытом с Вьетнамом в различных областях в позитивной и конкретной манере, подготовке кадров, создании и совершенствовании институтов и законов, цифровой трансформации, создании наилучших условий для вьетнамского сообщества в Японии. В то же время министр выразил уверенность во все более лучшем будущем вьетнамо-японских отношений после 50 лет установления дипломатических отношений.

На встрече стороны поделились региональными и международными вопросами, представляющими взаимный интерес. Что касается вопроса Восточного моря, министр юстиции Японии подтвердил свою поддержку позиции Вьетнама и АСЕАН по урегулированию споров на море мирными средствами на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS 1982), и обеспечению безопасности, безопасности и свободы пролета и судоходства на море.



