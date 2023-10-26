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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял главного экономиста Госдепартамента США
На встрече стороны рассмотрели выдающиеся достижения в двусторонних отношениях, особо подчеркнув важность перевода вьетнамско-американских отношений на уровень всестороннего стратегического партнерства во время визита президента Джо Байдена во Вьетнам в сентябре 2023 года по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и по случаю 10-летия создания Всеобъемлющего партнерства. Обе стороны уверены, что новые рамки отношений принесут практические возможности и выгоды обеим странам, а также будут способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы в ближайшее время обе стороны способствовали развитию всестороннего стратегического партнерства более предметным и эффективным образом, уделяя особое внимание развитию сотрудничества в таких областях, как экономика и торговля, инвестиции, наука, технологии, инновации, цифровая трансформация, производство полупроводниковых чипов, подготовка высококачественных человеческих ресурсов, увеличение американской стороной стипендии для вьетнамских студентов, сотрудничество в области энергетической трансформации, реагирования на изменение климата, сотрудничество в сфере туризма, обменов между людьми, преодоления последствий войны, улучшения потенциала национального управления...
Премьер-министр высоко оценил инициативу правительства США по рассмотрению признания статуса Вьетнама рыночной экономикой и попросил США завершить этот процесс в скорое время.
Премьер-министр предложил Соединенным Штатам продолжать открывать рынок для вьетнамских товаров, таких как текстиль, обувь, электроника... и ограничить антидемпинговые, антисубсидирующие и ненужные налоговые меры в отношении экспорта вьетнамской продукции, особенно сельскохозяйственной продукции и мебели.
Главный экономист Госдепартамента США согласилась с премьер-министром в необходимости продолжать конкретизировать и эффективно реализовывать новые рамки взаимоотношений между двумя странами, особенно продвигая ключевые направления, о которых упомянул премьер-министр, такие как торговое сотрудничество, инвестиции, наука и техника, подготовка кадров, туризм, обмены между людьми, преодоление последствий войны...
Эмили Бланшар высоко оценила выдающиеся достижения Вьетнама в области экономического роста, макроэкономического управления и контроля над инфляцией, выразив уверенность во все более улучшающемся инвестиционном и деловом климате во Вьетнаме, посчитав, что открытие нового филиала Национального инновационного центра, переход к зеленой энергетике, участие в торговых соглашениях высоких стандартов... будут способствовать привлечению внимания американских инвесторов.
Эмили Бланшар заявила, что у обеих сторон еще есть много возможностей для сотрудничества, и заявила, что будет способствовать тому, чтобы отношения между Вьетнамом и США стали более обширными и стабильными. Поделившись некоторыми оценками глобальной экономической ситуации, а также экономической и финансовой политики Соединенных Штатов, Э. Бланшар выразила готовность обменяться с Вьетнамом опытом экономической политики, а также способами координации для эффективного реагирования на колебания в мировой экономике.