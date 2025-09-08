НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на тематическом заседании Правительства по вопросам законотворчества в сентябре 2025 года
Открывая заседание, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Резолюция № 66-NQ/TW Политбюро поставила задачу: в 2025 году необходимо в основном устранить правовые и институциональные препятствия, «узкие места», мешающие развитию страны, в частности — достичь целевого роста экономики на уровне 8,3–8,5% в 2025 году и двузначного показателя в последующие годы для реализации двух стратегических целей столетия. Поэтому необходимо сосредоточить руководство, управление, а также инвестиции в материально-техническую базу и другие необходимые условия для достижения этой задачи.
С начала нынешнего мандата Правительство уделяло особое внимание разработке и совершенствованию институтов — одному из трёх стратегических прорывов и одной из важнейших опор, создающих мощный стимул для уверенного движения страны в новую эпоху. За это время было проведено 42 тематических заседания по вопросам законотворчества, рассмотрено и обсуждено около 80 досье законопроектов и резолюций.
В августе и сентябре 2025 года Правительство продолжило сосредоточенное внимание на законотворчестве, организовав ряд заседаний для своевременной доработки и представления в Национальное собрание около 113 досье, материалов, докладов и предложений, среди которых — 47 законопроектов и резолюций для рассмотрения на 10-й сессии Национального собрания 15-го созыва.
По словам Премьер-министра, до открытия 10-й сессии Национального собрания 15-го созыва остаётся не так много времени, а объём работы крайне велик, задачи и требования очень высоки, характер и степень сложности значительны. Поэтому министерствам, органам, особенно их руководителям, необходимо повысить ответственность, обеспечить руководство и управление, выделить время, человеческие и материальные ресурсы для законотворческой работы и совершенствования институтов; проявить высокую решимость, прилагать значительные усилия, действовать решительно и эффективно, чтобы выполнить цели, поставленные Центральным руководящим комитетом по совершенствованию институтов и законодательства под председательством Генсекретаря То Лама.
Премьер-министр потребовал, чтобы министры и руководители центральных органов лично курировали работу по разработке и совершенствованию институтов и несли основную ответственность за качество законодательной политики в своих сферах, особенно по законопроектам и резолюциям, которые будут представлены на рассмотрение 10-й сессии Национального собрания 15-го созыва. В первую очередь необходимо обеспечить высокое качество и своевременную подготовку законопроектов и резолюций для утверждения на предстоящей сессии.
Премьер-министр сообщил, что тематическое заседание по законотворчеству в сентябре 2025 года (первое) рассмотрит и обсудит 9 законопроектов, включая: Закон о подоходном налоге с физических лиц; Закон о высоких технологиях (в новой редакции); Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о передаче технологий; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона об интеллектуальной собственности; Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о международных договорах; Закон о внесении изменений и дополнений в 10 законов, связанных с обеспечением общественной безопасности и порядка; Закон о государственной тайне (в новой редакции); Закон о внесении изменений и дополнений в 15 законов в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды; Закон о печати (в новой редакции).
По словам Премьер-министра Фам Минь Тьиня, это крайне важные и необходимые вопросы, среди которых есть законопроекты по принципу «один закон вносит изменения в несколько законов», направленные на совершенствование правовой базы, повышение эффективности государственного управления в ряде ключевых сфер и в условиях глубокой международной интеграции; создание прозрачной и благоприятной правовой среды, обеспечение законных прав и интересов граждан и предпринимателей; своевременное устранение правовых трудностей и препятствий для стимулирования социально-экономического развития и достижения поставленных целей роста.