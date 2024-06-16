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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции с представителями государственных предприятий

15 июня премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции с представителями государственных предприятий на тему «Государственные предприятия участвуют в содействии росту и стабилизации макроэкономики, обеспечении основных балансов экономики».
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече с руководителями государственных предприятий. Фото: ВИA  
На конференции также присутствовали вице-премьеры Ле Минь Кхай и Ле Тхань Лонг, руководители и представители министерств, ведомств, центральных органов, 147 государственных предприятий и 5 государственных коммерческих банков.

Выступая на конференции, премьер-министр дал высокую оценку теме конференции, которая является целью социально-экономического развития страны. Глава правительства подчеркнул особое внимание, уделяемое партией и государством государственным предприятиям, которые владеют большими ресурсами, вносят большой вклад в государственный бюджет и создают рабочие места, поддерживая тем самым социальное обеспечение.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы государственные предприятия играли ведущую роль в инновациях, применении и освоении достижений науки и технологии в Индустрии 4.0, а также в международной интеграции и эффективных иностранных инвестициях.

Государственные предприятия также должны играть ведущую роль в эффективном использовании ресурсов страны, активно содействовать предотвращению и борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями, исследовать, предлагать и внедрять прорывные механизмы и политику для развития страны, а также подготовка высококвалифицированных кадров и грамотное управление в области развития бизнеса, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Он обратился к руководителям государственных групп и корпораций с просьбой помнить о ведущей роли государственной экономики и государственные предприятия как основной важной силы, способствующей реализации задач социально-экономического развития, поддержанию стабильного макроэкономического роста и сохранению основных балансов экономики.

Глава правительства призвал государственные предприятия сосредоточиться на цифровой трансформации, зеленой трансформации и циркулярной экономике, в частности на производстве полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ).

Поставив конкретные задачи перед государственными предприятиями в каждой отрасли и сфере, премьер-министр потребовал от министерств, отраслей и населенных пунктов реформировать административные процедуры, улучшить деловой и инвестиционный климат, создать благоприятные условия и всегда поддерживать и сопровождать бизнес, включая государственные предприятия.

Министерства и отрасли должны продолжать совершенствовать правовую базу для управления государственными предприятиями и разрабатывать специальные механизмы для заказа их продукции, а также стимулы, связанные с финансами и административными процедурами, а также рассматривать и устранять трудности и препятствия для ускорения реализации ключевых инвестиционных проектов.

Отметив сложную ситуацию в мире, включая стратегическую конкуренцию между крупными странами, конфликты, нарушение цепочек поставок, их воздействия на социально-экономическую деятельность и безопасность страны, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду на то, что все участники осознают трудности и преимущества страны.

На этой основе они будут проявлять решимость, единство и предлагать соответствующие решения, внося вклад в рост, обеспечение макроэкономической стабильности и основных балансов экономики, что служит предпосылкой для реализации целей, поставленных на XIII съезде КПВ.

Общий объем сборов государственного бюджета за первые пять месяцев этого года составил 52,8% от прогноза, увеличившись на 14,8% по сравнению с прошлым годом, доходы от импорта-экспорта выросли на 16,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а индекс промышленного производства, по оценкам, вырос на 8,9% по сравнению с прошлым годом.

Многие международные организации оценили радужные перспективы экономического роста Вьетнама в 2024 году.

Государственные предприятия внесли большой вклад в достижения страны: 19 групп и корпораций под управлением Комиссии по управлению государственным капиталом на предприятиях (CMSC) получили совокупную прибыль до налогообложения в размере более 28 триллионов донгов (более 1 миллиарда долларов США) и внесли в государственный бюджет более 70 триллионов донгов.

ИЖВ/ВИА

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