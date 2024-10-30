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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Египта

29 октября (по местному времени) по случаю своего участия в 8-й конференции «Инвестиционная инициатива будущего» (FII) и рабочего визита в Саудовскую Аравию, премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился со своим египетским коллегой Мостафой Мадбули в Эр-Рияде.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается с премьер-министром Египта Мостафой Мадбули. Фото: ВИA  
Вьетнамский лидер высоко оценил роль и положение Египта в регионе и на многосторонних форумах, подчеркнув непреходящий вклад цивилизации реки Нил в развитие человечества. Основываясь на крепкой традиционной дружбе и высоком политическом доверии между Вьетнамом и Египтом, он предложил активно развивать отношения во всех секторах, стремясь поднять двусторонние связи на новый уровень.

Фам Минь Тьинь также передал приветствия и приглашения от других вьетнамских лидеров, включая генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, президента государства Лыонг Куонга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана, президенту Абдель Фаттаху Эль-Сиси, премьер-министру Мадбули посетить Вьетнам в ближайшее время.

Со своей стороны, премьер-министр Мадбули подтвердил, что Египет давно ценит свои традиционные отношения с Вьетнамом, как одна из первых стран Ближнего Востока и Африки, установившая дипломатические отношения с Вьетнамом в 1963 году.

Он подтвердил, что Египет восхищается президентом Хо Ши Мином, выразил заинтересованность в углублении связей и отметил, что вьетнамские предприятия, инвестирующие в Египет, могут извлечь выгоду из соглашений о свободной торговле Египта с арабскими странами.

Лидеры двух стран договорились изучить потенциальные соглашения и рамки для укрепления торговых отношений, признавая взаимодополняющие сильные стороны обеих экономик и их значительный неиспользованный потенциал.

Они обсудили возможность создания рамок двустороннего торгового сотрудничества для увеличения объема торговли в ближайшие годы и договорились поощрять взаимные инвестиции в электромобили, разработку программного обеспечения, возобновляемые источники энергии, солнечную энергию, «зеленый» переход и цифровую трансформацию, а также развивать сотрудничество в области обучения, культурного обмена и туризма для углубления взаимопонимания.

Стороны пообещали продолжать поддерживать друг друга на многосторонних форумах и действовать в качестве мостов для укрепления партнерства с АСЕАН и арабскими странами, продвигая взаимную выгоду, мир, сотрудничество и развитие в обоих регионах.

ВИА/ИЖВ

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