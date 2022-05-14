Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с деловым сообществом США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече. Фото: ВИА

Сотрудничество между Вьетнамом и США продолжает активно развиваться во всех областях, особенно в области инвестиций и финансов, при этом бизнес двух стран играет очень важную роль. Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь.

Такое заявление он сделал на встрече с деловыми кругами США в Вашингтоне 12 мая (по местному времени) в рамках своей поездки в США.

Встреча была проведена Деловым советом США-АСЕАН и Торговой палатой США, в ходе которой Вьетнам также подтвердил, что всегда считает США ведущим партнером.

Премьер-министр сказал, что впечатляющий рост торговли на 17-20% в год доказывает, что между двумя странами остается достаточно возможностей для экономического развития.

Вьетнам является девятым по величине торговым партнером США. Премьер-министр отметил, что двусторонний товарооборот между двумя странами в 2021 году достиг почти 112 млрд. долл. США, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19.

Он отметил, что мир претерпевает множество изменений, когда возможности, преимущества и вызовы переплетаются. В настоящее время Вьетнам реализует политику безопасной и гибкой адаптации и эффективного контроля над пандемией. Макроэкономика стабилизируется, и основные балансы гарантированы. Вьетнам также уделяет особое внимание развитию инфраструктуры, в частности стратегической транспортной инфраструктуры, предотвращению изменения климата, цифровой трансформации, профилактике и борьбе с пандемией, инфраструктуре здравоохранения и образования, а также административной реформе.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Вьетнам вошел в число 20 крупнейших стран-получателей прямых иностранных инвестиций, сказал премьер-министр. При поддержке международных друзей страна стремится стать развивающейся страной, имеющей промышленность в направлении современности к 2025 году, развитой страной с современной промышленностью и доходом выше среднего к 2030 году и страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

Он добавил, что для достижения вышеуказанной цели Вьетнам продолжает строить независимую, самостоятельную, инициативную экономику, активно, проактивно проводит глубокую, содержательную и эффективную международную интеграцию, добавив, что Вьетнам хочет, чтобы США и другие важные партнеры, особенно американские предприятия, поддерживали страну в этом вопросе.

Он подтвердил внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность во имя мира, дружбы, сотрудничества и развития; Вьетнам - это надежный партнер, активный и ответственный член международного сообщества.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что готов вести диалог с кем угодно в мире об экономике Вьетнама, демократии и правах человека во Вьетнаме.

На встрече президент и главный исполнительный директор USABC Тед Осиус сказал, что Вьетнам помогает бизнес-сообществу США инвестировать и вести бизнес в стране.

По его словам, американские компании рассматривают Вьетнам как стратегический рынок, поэтому они уделяют особое внимание развитию страны, особенно в области цифровой трансформации, «зеленой трансформации» и развития стратегической инфраструктуры.

Кэтрин Тай, торговый представитель США (USTR), отметила, что Вьетнам является одним из крупнейших торговых партнеров США в АСЕАН.

USTR уделяет внимание созданию устойчивой системы сельского хозяйства, основанной на науке и эффективном управлении, развитию цифровой экономики, поддержке малого и среднего бизнеса. Поэтому USTR хочет сотрудничать с Вьетнамом в этой области, чтобы способствовать развитию отношений между двумя странами.

На встрече премьер-министр Тьинь ответил на вопросы американского бизнеса по вопросам, связанным с цифровой трансформацией, предотвращением пандемии и выполнением обязательств COP26. Он предложил США поддержать Вьетнам в создании механизмов, научных технологий, финансов и подготовки кадров.

Что касается экономической структуры Индо-Тихоокеанского региона, он подтвердил, что Вьетнам готов работать с США над анализом, оценкой, уточнением и конкретизацией ее содержания, такого как цепочки поставок, цифровая трансформация, адаптация к изменению климата и другие вопросы, касающиеся налогов и труда, чтобы сотрудничать на благо народов двух стран и во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Представители американского бизнеса подтвердили, что Вьетнам является важным партнером в АСЕАН, и они будут тесно координировать свои действия с вьетнамскими предприятиями и властями для повышения эффективности инвестиций. Они также совершили долгосрочные инвестиции во Вьетнаме.



