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Премьер-министр Фам Минь Тьинь беседует с молодежью по всей стране
Конференция проходила в режиме онлайн в штаб-квартире правительства, связанной телемостами со штаб-квартирой Центрального союза молодежи и народными комитетами 63 провинций и городов, находящихся в непосредственном подчинении центрального правительства.
В конференции приняли участие руководители министерств, агентств министерского уровня, правительственных агентств и соответствующих агентств центрального уровня; руководители ЦК Отечественного фронта Вьетнама, ряда комитетов партии, комитетов Национального собрания, общественно-политических организаций; руководители провинций, городов и большое количество молодежи по всей стране.
Выступая на открытии, министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча сказала, что конференция премьер-министра с молодежью продемонстрировала заботу, ответственность и глубину интересов партии и государства в отношении молодежи.
Конференция проводилась с целью понять ситуацию; прислушаться к рекомендациям, предложениям, мыслям и стремлениям молодежи с целью оперативного урегулирования и устранения недостатков, ограничений, трудностей и проблем, связанных с законными правами и интересами молодежи в процессе формирования и реализации государственной политики и законов о молодежи в текущий период.
По случаю 92-й годовщины основания Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (26 марта 1931 г. - 26 марта 2023 г.) премьер-министр Фам Минь Тьинь направил свои поздравления членам профсоюза и молодежи по всей стране.
Перед диалогом премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил награду премьер-министра 10 отличившимся представителям вьетнамской молодежи в 2022 году и 10 многообещающим представителям вьетнамской молодежи в 2022 году.
Ожидается, что содержание конференции будет сосредоточено на диалоге и обсуждении, в том числе на реализации руководящих принципов партии, государственной политики и законов в отношении молодежи; роли и обязанности молодежи в обучении, работе, участии в социально-экономическом развитии, использовании возможностей и вызовов в эпоху 4.0; рекомендациях и предложениях молодежи, направленных на их применение.
На конференции Министерство внутренних дел и ряд министерств и центральных ведомств присоединятся к премьер-министру, отвечая и анализируя рекомендации и предложения молодежи.