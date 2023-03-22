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Премьер-министр Фам Минь Тьинь беседует с молодежью по всей стране

Онлайн-конференция премьер-министра в диалоге с молодежью, объединяющая 63 области и города, показала заботу партии и государства, ответственность и глубину интересов в отношении молодежи.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и секретарь ЦК Союза молодежи приняли участие в «Диалоге» - Фото: ВИА  
Утром 22 марта премьер-министр Фам Минь Тьинь провел конференцию «Премьер-министр ведет диалог с молодежью в 2023 году» на тему «Формирование качественных молодых кадров для соответствия эпохе 4.0».

Конференция проходила в режиме онлайн в штаб-квартире правительства, связанной телемостами со штаб-квартирой Центрального союза молодежи и народными комитетами 63 провинций и городов, находящихся в непосредственном подчинении центрального правительства.

В конференции приняли участие руководители министерств, агентств министерского уровня, правительственных агентств и соответствующих агентств центрального уровня; руководители ЦК Отечественного фронта Вьетнама, ряда комитетов партии, комитетов Национального собрания, общественно-политических организаций; руководители провинций, городов и большое количество молодежи по всей стране.

Выступая на открытии, министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча сказала, что конференция премьер-министра с молодежью продемонстрировала заботу, ответственность и глубину интересов партии и государства в отношении молодежи.

Конференция проводилась с целью понять ситуацию; прислушаться к рекомендациям, предложениям, мыслям и стремлениям молодежи с целью оперативного урегулирования и устранения недостатков, ограничений, трудностей и проблем, связанных с законными правами и интересами молодежи в процессе формирования и реализации государственной политики и законов о молодежи в текущий период.

По случаю 92-й годовщины основания Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина (26 марта 1931 г. - 26 марта 2023 г.) премьер-министр Фам Минь Тьинь направил свои поздравления членам профсоюза и молодежи по всей стране.

Перед диалогом премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил награду премьер-министра 10 отличившимся представителям вьетнамской молодежи в 2022 году и 10 многообещающим представителям вьетнамской молодежи в 2022 году.

Ожидается, что содержание конференции будет сосредоточено на диалоге и обсуждении, в том числе на реализации руководящих принципов партии, государственной политики и законов в отношении молодежи; роли и обязанности молодежи в обучении, работе, участии в социально-экономическом развитии, использовании возможностей и вызовов в эпоху 4.0; рекомендациях и предложениях молодежи, направленных на их применение.

На конференции Министерство внутренних дел и ряд министерств и центральных ведомств присоединятся к премьер-министру, отвечая и анализируя рекомендации и предложения молодежи.

ВИА/ИЖВ

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