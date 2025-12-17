Премьер-министр: секретари парткомов и председатели народных комитетов несут ответственность в случае допущения ННН промысла

Это было очередное еженедельное заседание Руководящего комитета, которое прошло в очном формате на доме Правительства и в онлайн-режиме с участием 22 прибрежных провинций и городов. В заседании также приняли участие заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха, руководители министерств, ведомств и центральных органов, а также руководители 22 прибрежных провинций и городов.

По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, во исполнение указаний Премьер-министра, данных на 25-м заседании Руководящего комитета, а также ранее принятых выводов, директив и телеграмм Секретариата ЦК КПВ и Премьер-министра, министерства и ведомства активно развернули выполнение поставленных задач, действовали решительно и в целом добились базовых результатов. В частности, была доработана и издана директива Премьер-министра о решительном выполнении задач и мер по борьбе с ННН промыслом и обеспечению устойчивого развития рыбного хозяйства Вьетнама; организованы межведомственные рабочие группы для проверки работы по противодействию ННН промысла в ряде провинций и городов.

Министерства и ведомства во взаимодействии сформировали рабочую группу для завершения подготовки отчёта, разработки сценариев онлайн-обсуждений по техническим вопросам с Европейской комиссией (ЕК), а также подготовки содержания и необходимых условий для проведения онлайн- и очных встреч и рабочих консультаций с ЕК; предоставили местным органам власти и компетентным структурам полную информацию о партиях товаров предприятий, имеющих признаки нарушения правил ННН промысла; завершили стандартизацию национальной базы данных по рыбному хозяйству для представления инспекционной миссии ЕК; продолжают разработку и доработку проекта комплексной программы для представления Премьер-министру на рассмотрение и утверждение.

В настоящее время 100% рыболовных судов в регионах зарегистрированы и обновлены в системе Vnfishbase — всего 79 231 судно. Судна, не соответствующие условиям для эксплуатации, находятся под контролем; ответственность за них возложена на коммуны/кварталы, соответствующие силы и должностных лиц, отвечающих за места стоянки. За неделю компетентные силы проверили и проконтролировали 3 165 выходов судов из портов и 3 056 заходов судов в порты в установленном порядке; через систему eCDT был проконтролирован объём вылова, прошедшего через порты, в размере 8 765 тонн.

В рамках выполнения задачи по прослеживаемости происхождения водных биоресурсов за неделю было выдано 319 подтверждающих документов на рыбную продукцию, прошедшую через порты, в 51 рыболовном порту, уполномоченном на подтверждение сырья добытого происхождения; одновременно были проверены 5 досье с объёмом 303 808 кг импортированной рыбной продукции.

После заслушивания отчётов руководителей министерств, ведомств и местных органов власти о текущей ситуации, а также предложений по дальнейшим задачам и мерам по борьбе с ННН промыслом и обеспечению устойчивого развития рыбного хозяйства Вьетнама, подводя итоги заседания, Премьер-министр Фам Минь Тинь потребовал от всех органов политической системы, исходя из своих функций и полномочий, активно включиться в борьбу с ННН промыслом ради репутации и чести страны, ради устойчивого развития рыболовства. В частности, необходимо продолжить пересмотр и совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечив наличие достаточно жёстких и действенных правовых инструментов, обладающих сдерживающим эффектом и позволяющих окончательно пресечь практику ННН промысла.