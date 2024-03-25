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Премьер-министр проинспектировал ряд ключевых проектов в провинции Тьенжанг

Начиная рабочую программу в провинции Тьенжанг, во второй половине дня 23 марта премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь проинспектировал морскую дамбу Гоконг.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь инспектирует морскую дамбу Гоконг.  
15,8-километровая морская дамба Гоконг играет важнейшую роль в сохранении жизни людей, государственного имущества и около 600 000 домохозяйств. Она также защищает почти 54 000 гектаров природных земель, включая 43 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в прибрежных районах провинции Тьенжанг.

Выслушав отчеты и предложения представителей министерств, ведомств и провинции Тьенжанг, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что это очень важный проект. Он поручил Министерству сельского хозяйства и развития деревни координировать действия с Министерством планирования и инвестиций, чтобы срочно найти источники капитала для этого проекта, включая изучение использования резервных ресурсов в 2024 году. Премьер-министр также поручил агентствам исследовать инвестиционные проекты морских портов в этом районе в форме государственно-частного партнерства.

Вечером того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь проинспектировал проект строительства моста Ратьмиеу 2 в Тьенжанге, вручил подарки рабочим, строящим мост.

Глава правительства подчеркнул, что скорейшее завершение проекта будет способствовать снижению нагрузки на региональные транспортные потоки, сокращению затрат на логистику и предотвращению растраты капитала. Он поручил провинциям Бенче и Тиенжанг тесно координировать действия, содействовать плавной реализации проекта, поощрять должностных лиц и работников, участвующих в строительстве.

Мост имеет длину почти 17,6 км и ширину 21,5 м, четыре полосы движения и расчетную скорость 80 км в час. Общий объем инвестиций составляет более 6,8 триллиона донгов (283,3 миллиона долларов США), выделенных из государственного бюджета, а строительство начнется в марте 2022 года.

До этого премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегация воскурили благовония и возложили цветы в храме национального героя Чыонг Диня в общине Жатхуан уезда Гоконгдонг провинции Тьенжанг.

ВИА/ИЖВ

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