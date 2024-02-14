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Премьер-министр проинспектировал ключевые транспортные проекты в южном регионе
Посетив инженеров и рабочих, которые строят надземный участок этой дороги в городе Тхудык, премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил их за то, что они работали в течение всего праздника Лунного Нового года (Tэт), чтобы ускорить строительство.
По его словам, кольцевая автодорога №3 города играет важную роль в соединении основных внутренних и международных транспортных узлов, связывает экономические центры на юге страны и способствует социально-экономическому развитию не только города, но и всего южного региона и Вьетнама.
Учитывая это, глава правительства попросил соответствующие органы власти и подразделения продолжать прилагать усилия для ускорения реализации проекта и введения его в эксплуатацию в 2026 году.
На строительной площадке международного аэропорта Лонгтхань премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что это уже третий тест, когда он инспектирует этот проект, после праздников Тэт в 2022 и 2023 годах.
Он высоко оценил усилия министерств и отраслей, особенно Министерства транспорта, корпорации аэропортов Вьетнама, а также партийной организации, администрации и населения провинции Донгнай в реализации проекта.
Поскольку проект отстает от графика, он приказал министерствам, секторам, подразделениям и провинции ускорить его реализацию, чтобы завершить строительство в 2026 году.
Премьер-министр также приказал проводить частые проверки для обеспечения качества, технических и эстетических аспектов, гигиены окружающей среды и безопасности труда, предотвращая негативные действия и расточительство.
Кроме того, он потребовал, чтобы в центре внимания при переселении были люди, отметив, что важно правильно учитывать мнение людей, защищать их права и законные интересы, и особенно следить за тем, чтобы качество их жизни в новых местах проживания было лучше, чем в прежних.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь также посетил зону переселения в рамках проекта строительства аэропорта в деревне Аньбинь общины Локан уезда Лонгтхань.
В тот же день он совершил ознакомительную поездку по проекту скоростной автомагистрали Бьен Хоа - Вунгтау, протяженность которой на первом этапе составляет 53,7 км, а общий объем инвестиций составляет почти 18 трлн донгов. На этой дороге будет шесть перекрестков, в том числе два важных для города Хошимин - Лонгтхань - Заужай и Бенлук - Лонгтхань.
Беседуя с соответствующими министерствами, секторами и населенными пунктами, глава правительства подчеркнул важность этой скоростной магистрали для соединения скоростной автомагистрали города Хошимин - Лонгтхань - Заужай, скоростной автомагистрали Бенлук и дорог до аэропорта Лонгтхань, помогая таким образом решить проблему заторов на национальной автомагистрали 51.
Скоростная автомагистраль Бьенхоа - Вунгтау также поможет максимально раскрыть потенциал морского портового комплекса Каймеп - Тхивай и аэропорта Лонгтхань, одновременно способствуя социально-экономическому развитию провинций Донгнай и Бариа - Вунгтау, а также юго-восточного региона, добавил он.
Премьер-министр поставил задачи перед соответствующими сторонами и потребовал, чтобы все трудности и препятствия, связанные с расчисткой территории и строительными материалами, были решены к 30 июня этого года, чтобы ускорить реализацию проекта и завершить его в 2025 году.
Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в церемонии приветствия международных судов и отдал приказ обработать первый груз в Год Дракона в международном порту Танканг - Каймеп в городке Фуми, провинция Бариа - Вунгтау.