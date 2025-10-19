НОВОСТИ
Премьер-министр провёл совещание по устранению проблем, связанных с сертификацией и стандартизацией продукции
В совещании приняли участие заместители премьер-министра Правительства Чан Хонг Ха, Нгуен Чи Зунг, Ле Тхань Лонг, Хо Дык Фок, руководители министерств, ведомств и центральных органов, а также представители профильных ассоциаций и бизнес-сообщества.
Открывая совещание, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в последнее время Правительство получило многочисленные обращения от ассоциаций и предприятий по вопросам стандартизации и технических регламентов. В связи с этим постоянный состав Правительства организовал данное совещание для обмена мнениями и выработки решений, направленных на оперативное устранение трудностей и препятствий в сфере сертификации и стандартизации продукции, с целью содействия производственно-деловой активности и экономическому росту.
Премьер-министр подчеркнул, что, реализуя Резолюцию № 68-NQ/TW Политбюро о развитии частного сектора экономики, а также недавние резолюции Политбюро, Национального собрания и Правительства, следует решительно переходить от предварительного контроля к последующему, активно продвигать децентрализацию и делегирование полномочий, повышать инициативность и креативность на местах, сокращать административные процедуры и издержки соблюдения нормативных требований для граждан и бизнеса, тем самым укрепляя конкурентоспособность вьетнамской продукции.
Премьер-министр отметил и высоко оценил усилия отраслевых ассоциаций и предприятий Вьетнама, которые, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, активно развивали производство и бизнес, преодолев последствия пандемии COVID-19, стихийных бедствий, наводнений и изменения климата, а также сбои в цепочках поставок, вызванные стратегическим соперничеством и конфликтами в мире, адаптируясь к новым международным условиям и подходам.
Несмотря на сложную ситуацию, макроэкономика Вьетнама в целом остаётся стабильной: инфляция сдерживается, рост экономики стимулируется, а цель достижения более 8% ВВП в 2025 году выглядит вполне достижимой на фоне замедления мировой экономики. Одновременно удаётся держать под контролем государственный и внешний долг, дефицит бюджета, обеспечивать социальную защиту и повышать материальное и духовное благосостояние народа.
Отмечая, что этих результатов удалось достичь во многом благодаря активному участию и вкладу предприятий, предпринимателей и бизнес-ассоциаций, Премьер-министр подчеркнул, что всё ещё сохраняются определённые недостатки и проблемы, требующие совершенствования правовой системы и нормативных актов с учётом новых, сложных процессов на рынке.
Он призвал участников совещания открыто и прямо обсуждать, какие стандарты и регламенты требуют пересмотра и обновления, а также как оперативно устранить существующие затруднения и административные барьеры. Главный принцип — при надлежащем контроле и защите прав потребителей и здоровья населения обеспечить созидательный подход во имя развития, во имя интересов страны и народа.