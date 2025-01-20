НОВОСТИ
Премьер-министр присоединился к вьетнамской общине в Чехии в рамках программы «Весна на Родине»
Чан Ван Данг, председатель Общества вьетнамцев в Чехии, сказал, что община, поддерживаемая Государственным комитетом по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, Вьетнама и посольством Вьетнама, проводит различные мероприятия, чтобы сохранить свою традиционную идентичность и внести вклад в развитие родины.
Посол Вьетнама в Чехии Зыонг Хоай Нам отметил вклад общины в развитие вьетнамско-чешских отношений.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил вьетнамскую общину в Чехии за их настойчивость и интеграцию в местное общество. Он назвал их жизненно важным звеном вьетнамско-чешских отношений.
Он проинформировал собравшихся о внутренней ситуации в стране, подчеркнув значительные достижения во всех секторах, несмотря на многочисленные проблемы. Вьетнам успешно выполнил все 15 целей социально-экономического развития на 2024 год, превзойдя прогнозы по 12 из них. Темпы роста ВВП страны составили 7,09%, а объем ВВП составил 476 миллиардов долларов США, что позволило ей войти в число 35 крупнейших экономик мира. По его словам, страна продолжала поддерживать макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию и обеспечивать основные экономические балансы.
Премьер-министр подчеркнул последовательную политику независимости и самостоятельности Вьетнама, отметив, что страна установила дипломатические отношения со 194 государствами и установила стратегические, всеобъемлющие и расширенные стратегические партнерские отношения с 32 странами, включая всех постоянных членов Совета Безопасности ООН. Вьетнам также является активным членом более чем 70 региональных и международных организаций, добавил он.
Глава правительства подтвердил, что национальный суверенитет, территориальная целостность, безопасность и оборона по-прежнему надежно защищены, а оборонный потенциал постоянно укрепляется. Он также признал значительный вклад вьетнамцев, проживающих за рубежом, в успех страны, назвав их «неотъемлемой частью и важным ресурсом вьетнамской нации».
Изложив основные задачи на 2025 год, год значительных национальных праздников и политических событий, он призвал вьетнамцев, проживающих за рубежом, в том числе в Чехии и Европе, продолжать присоединяться к своим товарищам на родине для развития нации и поддержки целей развития Вьетнама на 2030 и 2045 годы.
Он также объявил, что в Праге пройдет первый фестиваль великой национальной солидарности за рубежом, отражающий признание правительством достижений и вклада вьетнамской общины.
Премьер – министр Фам Минь Тьинь призвал общину сохранять единство, содействовать взаимной поддержке и соблюдать местные законы. Он выразил уверенность, что вьетнамская община будет продолжать процветать и поддерживать свою культурную самобытность, подтверждая свою роль и положение в принимающей стране.
Вечер завершился яркими выступлениями традиционной вьетнамской музыки и ранним празднованием Тэт. Участники насладились теплом и ностальгией по вьетнамской культуре, традиционными песнями, смехом и деликатесами Тэт, воссоздающими атмосферу домашнего праздника.