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Премьер-министр: приоритет отдается стимулированию роста в сочетании с обеспечением макроэкономической стабильности
Делегаты заявили, что благодаря решительным действиям политической системы, народа и деловых кругов, под руководством Партии, экономическая ситуация развивается положительно, достигнуты лучшие результаты, чем в июне, внеся свой вклад в общие итоги 7 месяцев 2023 года.
Макроэкономика продолжала стабильно поддерживаться, инфляция находилась под контролем, средний ИПЦ за 7 месяцев вырос на 3,12%; большие балансы гарантированы. Доходы государственного бюджета за 7 месяцев превысили 1 миллион миллиардов донгов, что составляет 62,7% от сметы. В целом за 7 месяцев экспорт достиг 195,4 млрд долларов США, положительное сальдо торгового баланса составило 16,5 млрд долларов США. Государственный долг, государственный внешний долг, дефицит государственного бюджета хорошо контролируются.
Освоение государственных инвестиций за 7 месяцев достигло 267,63 трлн донгов, достигнув 37,85% от плана, увеличившись на 3,38%.
Выступая в завершение встречи, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что в ситуации внешних и внутренних трудностей и вызовов, правительство и премьер-министр сосредоточили внимание на руководстве решительной реализации резолюций и выводов ЦК, Политбюро, Национального собрания и Правительства. Социально-экономическая ситуация в июле была лучше, чем в июне и по сравнению с аналогичным периодом во многих областях.
"Не изменить целевой показатель роста на весь 2023 год в 6,5%. Поэтому в последние месяцы года должны достигать темпа роста в 9%", - отметил премьер-министр.
Премьер-министр поручил ускорить выполнение резолюций регионального развития и деятельности Регионального координационного совета, продвигать роль 26 рабочих групп правительства.
Премьер-министр поручил хорошо организовать внешнеполитические мероприятия на высоком уровне, укреплять двусторонние отношения, повышать уровень многосторонней дипломатии, укреплять информацию и коммуникацию, особенно политическую коммуникацию, для распространения руководящих принципов, политики и социально-экономических результатов, чтобы способствовать укреплению доверия и достижению общественного консенсуса, сосредоточиться на борьбе, оперативном и эффективном противодействии ложной, плохой, токсичной информации, неправильным и враждебным взглядам.
Премьер-министр поручает министерствам, ведомствам и местным органам конкретные задачи. В том числе разработка проекта по развитию человеческих ресурсов в области цифровой трансформации и производства электронных микросхем; подготовка достаточного количества учебников к новому учебному году; разработка национальной целевой программы культурного возрождения, развития вьетнамского человека и стратегии развития культурных индустрий; закладка фундамента международного аэропорта Лонгтхань; работа по снятию желтой карточки ННН...