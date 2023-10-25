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Премьер-министр принял постоянного координатора ООН во Вьетнаме
Глава правительства подтвердил решительную и последовательную поддержку Вьетнамом многосторонности, при которой ООН играет центральную роль, и глобальных, всеобъемлющих и всеобъемлющих решений, которые способствуют диалогу и сотрудничеству, способствуют международной солидарности, соблюдению Устава ООН и международного права, ставя людей в центре деятельности. Вьетнам готов делиться своим опытом, активно вносит больший вклад в общую работу ООН и решение важнейших глобальных проблем ради мира, безопасности, сотрудничества и устойчивого развития во всем мире.
Премьер-министр отметил, что видение ООН, изложенное в ее Уставе, идеально соответствует направлению развития Вьетнама. Он подчеркнул, что ООН является надежным и давним другом Вьетнама, и что Вьетнам всегда помнит о неоценимой поддержке Организации на протяжении последних четырех десятилетий. В последнее время Вьетнам успешно занял позицию непостоянного члена Совета Безопасности ООН и вице-президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, одновременно увеличивая свой вклад в миротворческие операции ООН.
По словам Фам Минь Тьиня, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность, Вьетнам может экспортировать около 7,5 миллионов тонн риса в этом году и активно участвует в реализации инициативы Генерального секретаря ООН по устойчивой трансформации продовольственных систем.
На встрече хозяин и гость обсудили конкретные вопросы сотрудничества между Вьетнамом и системой развития ООН в ближайшем будущем, особенно в оказании помощи стране Юго-Восточной Азии в успешной реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), реагировании на изменение климата, особенно в дельте реки Меконг, и реализации Политической декларации о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).
Премьер-министр заявил, что Вьетнам прилагает усилия для реализации Целей устойчивого развития на основе своей самостоятельности и устойчивости, а также поддержки со стороны международного сообщества, включая ООН.
Вьетнам всегда ценит и прислушивается к политическим советам организаций ООН, чтобы усовершенствовать правила, подготовить человеческие ресурсы и улучшить потенциал национального управления, подтвердил он.
Он сказал, что правительство будет продвигать и обеспечивать наилучшие возможные условия для плодотворной реализации программ и проектов сотрудничества ООН.
Глава правительства попросил обе стороны продолжать координацию действий для рассмотрения и устранения трудностей и препятствий в реализации программ и проектов таким образом, чтобы упростить процедуры, гармонизировать правила и планы соответствующих сторон, следовать направлениям использования помощи, сосредоточиться на ключевых проектах и обеспечить гармоничные интересы всех сторон.
Постоянный координатор ООН и главные представители организаций ООН приветствовали инициативность, динамизм и активный вклад Вьетнама в работу ООН, а также в совместную работу международного сообщества, особенно в области обеспечения продовольственной безопасности и поддержания мира.
Они высоко ценили обязательства, усилия и достижения страны в области развития за более чем 35 лет обновления, особенно в реализации Целей устойчивого развития, обеспечении социального обеспечения, борьбе с COVID-19, постпандемическом социально-экономическом восстановлении и развитии, профилактике и контроле ВИЧ/СПИДа, универсализации и улучшении качества образования, подготовки кадров, в защите прав и интересов женщин и работников, охране окружающей среды, сохранении наследия и борьбе с транснациональной преступностью.
Постоянный координатор ООН Полин Тамесис заявила, что ООН очень гордится тем, что сопровождает Вьетнам на протяжении всего пути от разрушаемой войной, эмбарго и угрозы голода страны до страны, которая обеспечивает продовольственную безопасность своему народу, добивается различных достижений в сокращении бедности и экономическом росту, подтверждает свою роль в регионе и мире, о чем свидетельствуют ее непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, членство в Совете ООН по правам человека и существенный вклад в операции по поддержанию мира.
По ее словам, ООН ценит точку зрения Вьетнама на поддержку многосторонности, рассматривая это как демонстрацию общей приверженности миру, развитию, ориентированному на людей, счастью, процветанию и сотрудничеству – столпам Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Усилия ООН во Вьетнаме также направлены на помощь в местном социально-экономическом развитии и реализации Целей устойчивого развития, продолжила Тамесис.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил рекомендации и поручил министерствам и секторам принять их во внимание при разработке и реализации политики в ближайшее время.