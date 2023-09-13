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Премьер-министр принял министра юстиции и внутренних дел Монголии
Глава правительства с удовлетворением отметил, что за прошедшие 70 лет с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Монголией двусторонние отношения постоянно укрепляются и развиваются, несмотря на колебания мировой и региональной ситуации.
Он отметил, что обмен делегациями на высоком и всех уровнях осуществляется регулярно, в то время как взаимопонимание и доверие углубляются, а сотрудничество во всех областях укрепляется.
Он сказал, что безопасность и оборона были важной опорой в общих отношениях между двумя странами, в то время как двустороннее экономическое и торговое сотрудничество достигло новых успехов, объем двусторонней торговли достиг 85 млн. долл. США в 2022 году и имеет большие возможности для дальнейшего роста.
Премьер-министр Вьетнама высоко оценил большое внимание, которое Монголия уделяет отношениям с Вьетнамом, рассматривая Вьетнам в качестве ведущего партнера в Юго-Восточной Азии. Он подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и надеется на развитие связей с Монголией в соответствии с возможностями и требованиями обеих сторон, отвечающих интересам и чаяниям их народов.
В условиях стремительной, сложной и непредсказуемой ситуации в регионе и мире обе страны должны тесно сотрудничать, чтобы повысить эффективность двустороннего сотрудничества, отметил премьер Тьинь.
Он отметил, что обе стороны должны продолжать наращивать обмен делегациями, развивать сотрудничество в области безопасности и обороны, повышать свою роль в решении вопросов, представляющих взаимный интерес, включая поддержание мира, стабильности и развития в регионе и мире, а также продолжать укреплять сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций.
Вьетнам и Монголия должны перезаключить соглашение о воздушном транспорте, расширить железнодорожный маршрут Вьетнам-Китай-Монголия, а также развивать обмены между людьми и сотрудничество в области туризма, отметил глава правительства.
Со своей стороны, Нямбаатар передал премьер-министру Тьиню привет от президента Монголии. Он проинформировал принимающую сторону об итогах состоявшихся ранее переговоров с министром общественной безопасности Вьетнама генералом То Ламом, отметив, что стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области предупреждения и борьбы с преступностью, особенно с транснациональными преступниками.
Он выразил надежду, что в ходе предстоящего визита Президента Монголии во Вьетнам обе страны поднимут свои отношения на новый уровень и разнообразят свое партнерство в области экономики и культуры в соответствии с их прочными политическими отношениями.
Правительство Монголии проводит политику, направленную на создание благоприятных условий для того, чтобы предприятия, в том числе и вьетнамские, могли эффективно инвестировать в Монголию, отметил министр.
Согласившись с мнением монгольского министра, Премьер-министр Тьинь поручил министерству иностранных дел определить содержание стремлений обеих сторон поднять двусторонние отношения на новую высоту, сделать их более глубокими, практичными и эффективными.
В области внутренних дел и юстиции премьер-министр Тьинь предложил министерству юстиции и внутренних дел Монголии координировать свои действия с министерством общественной безопасности Вьетнама для обмена опытом в области подготовки кавалеристов, специализированной подготовки, предупреждения преступности, обеспечения безопасности информационных сетей и расширения обмена разведывательной информацией, дополняя друг друга, которые являются сильными и востребованными для каждой стороны.