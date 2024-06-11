Премьер-министр призвал к оперативным действиям по устранению последствий наводнения на севере страны

Наводнение в северной провинции Хажанг. Фото: ВИA

В официальной депеше премьер-министр отметил, что с 8 по 10 июня из-за влияния тропической депрессии в сочетании с низким вихрем в некоторых населенных пунктах северного региона прошли сильные дожди в размере 40-120 мм.

В частности, в провинции Куангнинь и городе Хайфон выпало 150-300 мм осадков, в провинции Хажанг - 100-250 мм, а в некоторых населенных пунктах Хажанга, например, в общине Куангнган уезда Висюйен, - до 428 мм.



Проливные дожди вызвали наводнения в верхнем течении реки Ло в Хажанге и реки Гам в Каобанге, в результате чего три человека погибли, а остальные пропали без вести. Уровень воды в водохранилищах Лайчау, Хоабинь и Туенкуанг был выше, чем в тот же период прошлого года. Некоторые районы в провинциях Хажанг, Уонгби, Халонг и Хайфон подверглись серьезному наводнению, что затруднило транспортное сообщение и повлияло на производство и повседневную деятельность людей. Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокие соболезнования семьям погибших.



По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов, в ближайшие несколько дней проливные дожди продолжатся в северных горных и срединных районах с высоким риском внезапных наводнений и оползней. Также прогнозируется подъем паводковых вод в бассейнах рек Тхао, Да и Ло.



В сложившейся ситуации премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к Постоянному офису Национального руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, Национальному комитету по чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий и поисково-спасательным работам, министрам и председателям народных комитетов населенных пунктов с просьбой сосредоточиться на скорейшем устранении последствий недавнего наводнения, стабилизации жизни людей и активном развертывании мер по борьбе со стихийными бедствиями.



Председателям Народного комитета провинции Хажанг, провинций и городов центрального подчинения в северных горных и срединных районах было предложено мобилизовать силы для поиска пропавших без вести и оказания помощи раненым, а также поддержать пострадавшие семьи. Их попросили внимательно следить за развитием наводнения для своевременного реагирования, а также эвакуировать людей из опасных районов в более безопасные места, обеспечивая тем самым безопасность населения.



Премьер-министр поручил Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды предоставлять соответствующие ведомствам полные и своевременные прогнозы и предупреждения, а Министерству транспорта - обеспечить бесперебойное движение транспорта в пострадавших районах.



Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов и Министерству промышленности и торговли было предложено тесно координировать свои действия с населенными пунктами и поручить Вьетнамской электроэнергетической корпорации (EVN) и соответствующим ведомствам обеспечить безопасность плотин и водохранилищ, чтобы свести к минимуму наводнения.



Между тем, министерствам общественной безопасности и национальной обороны, а также Национальному руководящему комитету по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними и Национальному комитету по чрезвычайным ситуациям, реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам было поручено оказать поддержку местным жителям в проведении поисково-спасательных работ.

Глава правительства поручил заместителю премьер-министра Чан Лыу Куангу следить за ходом работ и руководить ими.



