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Премьер-министр призвал Вьетнама к созданию международного финансового центра с прозрачной и открытой правовой средой

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 22 мая потребовал создать во Вьетнаме международный финансовый центр с прозрачной и открытой правовой средой, современной и бесперебойной инфраструктурой, отвечающей потребностям развития и соответствующей мировым тенденциям и специфическим условиям Вьетнама.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на заседании руководящего комитета по созданию региональных и международных финансовых центров. Фото: ВИA  
Председательствуя на заседании руководящего комитета по созданию региональных и международных финансовых центров, посвященном разработке проекта резолюции Национального собрания о создании международного финансового центра во Вьетнаме, премьер-министр Фам Минь Тьинь, который является главой руководящего комитета, подчеркнул необходимость наличия высококвалифицированной и профессиональной рабочей силы, а также умного и современного управления.

Он подчеркнул, что механизмы, политика, инфраструктура, человеческие ресурсы и управление центра должны быть лучше, чем у других.

Отметив, что целью создания центра является привлечение средне- и долгосрочного капитала, как прямого, так и косвенного, как из государственного, так и из частного секторов, для обеспечения быстрого и устойчивого развития страны, глава правительства подчеркнул, что политика должна обеспечивать права собственности, свободу ведения бизнеса и свободу передвижения для всех организаций, участвующих в работе финансового центра.

Считая, что международный финансовый центр Вьетнама должен быть «свободным и равным игровым полем, с гармонизацией интересов и разделением рисков», премьер-министр заявил, что его деятельность должна осуществляться с учетом рыночных механизмов; капиталу в пределах центра необходимо предоставить возможность свободного перемещения, а все связанные с этим процедуры, капиталу в пределах центра необходимо предоставить возможность свободного перемещения, а все связанные с этим процедуры следует упорядочить, упразднив все ненужные сублицензии.

Он согласился с выбором Хошимина и Дананга в качестве мест расположения международного финансового центра, отметив, что хотя оба города будут работать под единым управлением, каждый из них сохранит свои отличительные черты.

Согласившись с тем, что международный финансовый центр будет располагаться как в Хошимине, так и в Дананге, с единым управлением, но разными характеристиками, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал быстро завершить подготовку отчетов, проекта резолюции и программы действий, которые должны быть представлены соответствующим органам власти, обеспечив своевременное и качественное завершение работы.

ВИА/ИЖВ

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