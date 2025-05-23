НОВОСТИ
Премьер-министр призвал Вьетнама к созданию международного финансового центра с прозрачной и открытой правовой средой
Он подчеркнул, что механизмы, политика, инфраструктура, человеческие ресурсы и управление центра должны быть лучше, чем у других.
Отметив, что целью создания центра является привлечение средне- и долгосрочного капитала, как прямого, так и косвенного, как из государственного, так и из частного секторов, для обеспечения быстрого и устойчивого развития страны, глава правительства подчеркнул, что политика должна обеспечивать права собственности, свободу ведения бизнеса и свободу передвижения для всех организаций, участвующих в работе финансового центра.
Считая, что международный финансовый центр Вьетнама должен быть «свободным и равным игровым полем, с гармонизацией интересов и разделением рисков», премьер-министр заявил, что его деятельность должна осуществляться с учетом рыночных механизмов; капиталу в пределах центра необходимо предоставить возможность свободного перемещения, а все связанные с этим процедуры, капиталу в пределах центра необходимо предоставить возможность свободного перемещения, а все связанные с этим процедуры следует упорядочить, упразднив все ненужные сублицензии.
Он согласился с выбором Хошимина и Дананга в качестве мест расположения международного финансового центра, отметив, что хотя оба города будут работать под единым управлением, каждый из них сохранит свои отличительные черты.
Согласившись с тем, что международный финансовый центр будет располагаться как в Хошимине, так и в Дананге, с единым управлением, но разными характеристиками, премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал быстро завершить подготовку отчетов, проекта резолюции и программы действий, которые должны быть представлены соответствующим органам власти, обеспечив своевременное и качественное завершение работы.