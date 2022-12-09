НОВОСТИ
Премьер-министр отправляется на юбилейный саммит АСЕАН-ЕС, посетит три европейские страны
Визит состоится по приглашению президента Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.
Поездка премьер-министра имеет важное значение, поскольку это шаг по реализации внешней политики, намеченной XIII всевьетнамским съездом партии, и директив Секретариата ЦК партии о дальнейшем развитии внешних связей, международной интеграции и экономической дипломатии.
Это также демонстрирует инициативу Вьетнама вносить ответственный вклад в АСЕАН и международное сообщество в контексте региона и мира, сталкивающихся со сложными событиями и непредвиденными проблемами.
Визит главы правительства будет способствовать укреплению отношений между Вьетнамом и Люксембургом, Нидерландами и Бельгией, поскольку в 2023 году Вьетнам будет отмечать 50-летие установления дипломатических отношений с этими странами