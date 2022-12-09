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НОВОСТИ

Премьер-министр отправляется на юбилейный саммит АСЕАН-ЕС, посетит три европейские страны

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация покинули Ханой рано утром 9 декабря, чтобы принять участие в саммите, посвященном 45-летию отношений АСЕАН и ЕС, и посетить с официальными визитами Люксембург, Нидерланды и Бельгию с 9 по 16 декабря. Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация покинули Ханой рано утром 9 декабря, чтобы принять участие в саммите, посвященном 45-летию отношений АСЕАН и ЕС, и посетить с официальными визитами Люксембург, Нидерланды и Бельгию с 9 по 16 декабря.

Визит состоится по приглашению президента Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и премьер-министра Бельгии Александра де Кроо.

Поездка премьер-министра имеет важное значение, поскольку это шаг по реализации внешней политики, намеченной XIII всевьетнамским съездом партии, и директив Секретариата ЦК партии о дальнейшем развитии внешних связей, международной интеграции и экономической дипломатии.

Это также демонстрирует инициативу Вьетнама вносить ответственный вклад в АСЕАН и международное сообщество в контексте региона и мира, сталкивающихся со сложными событиями и непредвиденными проблемами.

Визит главы правительства будет способствовать укреплению отношений между Вьетнамом и Люксембургом, Нидерландами и Бельгией, поскольку в 2023 году Вьетнам будет отмечать 50-летие установления дипломатических отношений с этими странами

ВИА/ИЖВ

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