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Премьер-министр наметил путь для дальнейшего успеха Petrovietnam в 2024 году
Он поручил соответствующим министерствам и ведомствам как можно скорее устранить любые существующие препятствия, оказывая тем самым неизменную поддержку Petrovietnam в дальнейшем развитии и обеспечении национальной энергетической безопасности.
По его словам, Petrovietnam должна продолжать инвестировать в инновации, цифровую трансформацию и "зеленый" переход, включая развитие возобновляемой энергетики, децентрализацию в сочетании с эффективным распределением ресурсов и административную реформу.
Согласившись с задачами и решениями, выдвинутыми корпорацией на 2024 год, глава правительства призвал строго придерживаться социально-экономических обязанностей в соответствии с резолюциями и заключениями партии, Национального собрания, правительства и самого премьер-министра.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил корпорацию внимательно следить за изменениями и ситуацией рынка, чтобы хорошо управлять колебаниями, уделяя особое внимание прогнозированию и оценке потенциала и движущей силы роста в сферах бизнеса, обеспечивать ход и эффективность ключевых проектов энергетической и нефтегазовой отраслей. В частности, корпорация должна координировать свои действия с отраслями и партнерами для устранения проблем в следующих проектах: серия газоэлектроэнергетических проектов Ло Б, тепловая электростанция Лонгфу, проект нефтеперерабатывающего завода Нгишон.
В заключение он выразил уверенность в том, что в этом году Petrovietnam продолжит процветать и успешно достигнет поставленных целей с лучшими результатами.
В прошлом году Petrovietnam достигла примечательного достижения, превысив свой годовой план по запасам нефти на месяц и 10 дней раньше запланированного срока, накопив 13 миллионов тонн, превысив годовой план на 8,3%.
В финансовом плане Petrovietnam сообщила об общей выручке в размере 942,8 трлн донгов (39,2 млрд долларов США), что на 39% превысило годовой план и на 11,6 трлн донгов превысило рекорд, установленный в 2022 году. Эта цифра была эквивалентна 9,2% национального ВВП. Внеся значительный вклад в государственный бюджет, она обеспечила 151,8 трлн донгов, превысив годовой план на 94%, что эквивалентно примерно 9,4% от общего объема доходов государственного бюджета. Консолидированная прибыль до налогообложения достигла 54,5 трлн донгов, превысив годовой план на 57%.
На будущий год Petrovietnam ставит перед собой амбициозные цели, стремясь получить доход в размере 734,2 трлн донгов, что на 56,5 трлн донгов больше, чем в плане на 2023 год, и внести существенный вклад в государственный бюджет в размере 94 трлн донгов.