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Премьер-министр: Ключевые транспортные проекты продвигаются успешно

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 29 марта признал, что ключевые транспортные проекты продвигаются более эффективно.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на мероприятии. Фото: ВИA  
Председательствуя на 10-м совместном заседании Государственного руководящего комитета по ключевым национальным транспортным проектам, лидер правительства, который также является главой комитета, призвал задействовать всю политическую систему для полного решения вопросов расчистки площадки для проекта скоростной автомагистрали север-юг на период 2021-2025 годов до 30 апреля, наряду с тремя проектами скоростной автомагистрали Восток-Запад и двумя кольцевыми дорогами, которые будут реализованы во втором квартале этого года.

Особого внимания заслужила южная провинция Донгнай, где премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал увеличить численность рабочей силы для ускорения расчистки земель для ключевых проектов, таких как участок Танван- Ньончать №3 кольцевой дороги Хошимина, скоростная автомагистраль Бьенхоа - Вунгтау и дорога к международному аэропорту Лонгтхань, который сейчас находится в стадии строительства.

Кроме того, было настоятельно рекомендовано наладить тесное сотрудничество с Министерством планирования и инвестиций для ускорения утверждения корректировок проекта расчистки территории аэропорта.

Каждому населенному пункту было поручено сотрудничать с соответствующими министерствами и ведомствами для решения вопросов, связанных с поставками строительных материалов, включая морской песок, и для оптимизации инвестиционных процедур, чтобы ускорить ход реализации проектов дорожного строительства.

Кроме того, он поручил Ханою и Хошимину осуществлять надзор за инвесторами и подрядчиками, тесно сотрудничать с соответствующими ведомствами, чтобы ускорить необходимые процедуры для завершения строительства линии метро Бентхань - Шуойтьен и надземного участка железнодорожной линии метро Нхон - Ханой.

Конкретные задачи были также поставлены перед соответствующими министерствами и присутствующими подразделениями.

По данным Руководящего комитета, существует 34 крупных проекта и 86 национально важных компонентных проектов, в которых основное внимание уделяется транспорту в 45 провинциях и городах центрального подчинения. Среди них пять железнодорожных проектов и два аэропорта, в то время как остальные в основном являются дорожными проектами, включая скоростные автомагистрали и кольцевые дороги в столичных регионах - Ханое и Хошимине.

ИЖВ/ВИА

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