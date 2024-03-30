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Премьер-министр: Ключевые транспортные проекты продвигаются успешно
Особого внимания заслужила южная провинция Донгнай, где премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал увеличить численность рабочей силы для ускорения расчистки земель для ключевых проектов, таких как участок Танван- Ньончать №3 кольцевой дороги Хошимина, скоростная автомагистраль Бьенхоа - Вунгтау и дорога к международному аэропорту Лонгтхань, который сейчас находится в стадии строительства.
Кроме того, было настоятельно рекомендовано наладить тесное сотрудничество с Министерством планирования и инвестиций для ускорения утверждения корректировок проекта расчистки территории аэропорта.
Каждому населенному пункту было поручено сотрудничать с соответствующими министерствами и ведомствами для решения вопросов, связанных с поставками строительных материалов, включая морской песок, и для оптимизации инвестиционных процедур, чтобы ускорить ход реализации проектов дорожного строительства.
Кроме того, он поручил Ханою и Хошимину осуществлять надзор за инвесторами и подрядчиками, тесно сотрудничать с соответствующими ведомствами, чтобы ускорить необходимые процедуры для завершения строительства линии метро Бентхань - Шуойтьен и надземного участка железнодорожной линии метро Нхон - Ханой.
Конкретные задачи были также поставлены перед соответствующими министерствами и присутствующими подразделениями.
По данным Руководящего комитета, существует 34 крупных проекта и 86 национально важных компонентных проектов, в которых основное внимание уделяется транспорту в 45 провинциях и городах центрального подчинения. Среди них пять железнодорожных проектов и два аэропорта, в то время как остальные в основном являются дорожными проектами, включая скоростные автомагистрали и кольцевые дороги в столичных регионах - Ханое и Хошимине.