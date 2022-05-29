Премьер-министр дал старт строительству молочного комплекса в провинции Шонла

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты дали старт строительству молочного комплекса "Рай молока Моктяу". Фото: ВИА Комплекс «Рай молока Моктяу» состоит из 2-х основных объектов: экологической фермы дойных коров Моктяу и высокотехнологичного перерабатывающего молочного завода Моктяу. Ферма также предлагает услугу экотуризма на запланированной площади 150 га, построенной за 1.000 миллиардов донгов.

А завод площадью 26 гектаров стоимостью 2 триллиона донгов рассчитан на производство почти 500 тонн молока в день на первом этапе, и удвоится на втором этапе.

Основными инвесторами проекта являются АО «Моктяуское молочное животноводство» («Моктяу Милк») и АО «Вьетнамские молочные продукты» («Винамилк»).

Присутствовавший на церемонии премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил уникальный потенциал Моктяу, который, по его словам, может позволить местности развивать сельское хозяйство, промышленность, услуги и туризм.

Ожидается, что Моктяу станет крупным экономическим центром Шонлы и северо-западного региона в целом, подчеркнул он.

Глава правитекльства сказал, что проект поможет реструктурировать местное сельское хозяйство в сторону современности, повысить добавленную стоимость и сформировать устойчивую цепочку производства и потребления сельскохозяйственной продукции.

Он попросил Vinamilk, Moc Chau Milk и провинция Шонлa внести свой вклад в продвижение циркулярной, зеленой экономики и защиты окружающей среды.

По словам премьер-министра, Шонла должна пересмотреть свою схему планирования, чтобы в полной мере использовать свой потенциал, возможности и конкурентные преимущества, а также принять политики и механизмы для привлечения дополнительных ресурсов, особенно за счет государственно-частного партнерства (ГЧП), для стимулирования развития.

Он также попросил гармонично обеспечить интересы бизнеса, населения и государства, а также обратить внимание на работу по расселению, отметив, что жителей проектной зоны необходимо переселить в лучшие места.



