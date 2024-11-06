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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял секретаря парткома провинции Юньнань, Китай
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Юньнань за тесную и эффективную координацию в области регулирования наводнений, которая помогла Вьетнаму смягчить ущерб, нанесенный тайфуном Яги в сентябре.
Он подтвердил, что партия и правительство Вьетнама всегда поддерживают и способствуют сотрудничеству между населенными пунктами двух стран.
Подчеркнув потенциал и преимущества сотрудничества между Вьетнамом и Юньнань, лидер предложил китайской провинции взять на себя инициативу по реализации общих пониманий и совместных заявлений на высоком уровне, а также расширить обмены с вьетнамскими населенными пунктами.
Премьер-министр призвал приложить усилия для увеличения товарооборота между Вьетнамом и Юньнанем до 5 миллиардов долларов США и сделать Юньнань и Лаокай центрами торговых связей между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Он также предложил опробовать модель «умных» пограничных пунктов пропуска, усилить координацию в регулировании паводковых сбросов и предотвращении стихийных бедствий, а также упростить процедуры для вьетнамских граждан в Юньнани.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду на тесное сотрудничество между двумя сторонами в управлении и защите границы в соответствии с тремя соглашениями о сухопутной границе и сопутствующими документами. Он также подчеркнул совместные усилия по празднованию 25-летия со дня подписания вьетнамско-китайского договора о границе и 15-летия подписания трех правовых документов в этом году.
Согласившись с предложениями вьетнамского лидера, Ван Нинг подчеркнул, что провинция Юньнань ценит отношения дружбы и сотрудничества с Вьетнамом и готова тесно сотрудничать с соответствующими министерствами, отраслями и населенными пунктами Вьетнама для реализации общих пониманий Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина и Генерального секретаря партии То Лама, а также указаний и предложений Премьер-министра Фам Минь Тьиня.
Он подчеркнул необходимость укрепления обменов на всех уровнях и повышения эффективности существующих механизмов сотрудничества, особенно механизма встреч партийных секретарей пяти провинций, углубления экономического и торгового сотрудничества, максимального использования железнодорожных проектов, связывающих две страны, и улучшения инфраструктурных связей как на железных, так и на автомобильных дорогах.
Ван Нинг отметил, что его провинция надеется на развитие сотрудничества с Вьетнамом в таких сильных для региона областях, как «зеленая» энергетика, сельское хозяйство на характерных плато и туризм.
Кроме того, Юньнань намерена укреплять сотрудничество с Вьетнамом в области экономики, торговли, приграничного хозяйства и развития передовых производственных отраслей. Провинция также заинтересована в сотрудничестве в области подготовки кадров, борьбы с бедностью, охраны окружающей среды и устойчивого развития, а также здравоохранения, культуры и образования, способствуя укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Вьетнамом, заявил он.