Премьер-министр Вьетнама провел встречу с учителями и школьниками уезда Йенлап

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь

В первой половине дня 3 сентября, посещая среднюю школу уезда Йенлап провинции Футхо по случаю открытия нового учебного года, Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия школьного коллектива по преодолению трудностей для поддержания работы по преподаванию и обучению. Он предложил школе исследовать и внедрять инновации в области управления школой в направлении поощрения проактивности и творчества, обновлять форму преподавания знаний в увязке с развитием качества, способностей и жизненных навыков школьников, содействовать применению информационных технологий и др. в повышении качества и эффективности образования. Наряду с этим, школа должна хорошо обеспечить материальную базу, соответствующую реальным условиям местности. По словам Премьер-министра, строительство школы является основой, школьники являются центром внимания, учителя являются движущей силой для повышения качества преподавания и обучения. Необходимо продвигать безопасную и эффективную вакцинацию против Covid-19 для школьников в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения Вьетнама.

По этому случаю Премьер-министр Фам Минь Тьин вручил сумму по 100 млн вьетнамких донгов фондам содействия обучению начальной школы Йенлап и средней школы Йенлап, посадил памятное дерево на территории школы.



