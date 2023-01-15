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НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама принял председателя ведущей строительной группы Китая

14 января в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял основателя, председателя Тихоокеанской строительной группы (China Pacific Construction Group) Янь Цзехэ.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и председатель Тихоокеанской строительной группы. Фото: ВИА  
14 января в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял основателя, председателя Тихоокеанской строительной группы (China Pacific Construction Group) Янь Цзехэ.

Это одна из крупнейших китайских частных корпораций в мире, занимающихся инвестициями в строительство транспортной инфраструктуры.

На приеме премьер-министр высоко оценил достижения Тихоокеанской строительной группы, подчеркнув, что вьетнамско-китайские отношения сохраняют положительную динамику развития.

Рассказывая о ситуации и целях социально-экономического развития Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам определил развитие инфраструктуры, включая транспортную инфраструктуру, как один из трех стратегических прорывов. По его мнению, инвестиционные и деловые сферы этой группы соответствуют потребностям и приоритетам социально-экономического развития Вьетнама.

Г-н Янь Цзехэ выразил желание участвовать в проектах развития инфраструктуры Вьетнама, заявив, что группа вскоре создаст представительство во Вьетнаме и будет тесно координировать свои действия с вьетнамскими учреждениями и местностями.

    

 

ИЖВ/ВИА

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