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Премьер-министр Вьетнама принял председателя ведущей строительной группы Китая
Это одна из крупнейших китайских частных корпораций в мире, занимающихся инвестициями в строительство транспортной инфраструктуры.
На приеме премьер-министр высоко оценил достижения Тихоокеанской строительной группы, подчеркнув, что вьетнамско-китайские отношения сохраняют положительную динамику развития.
Рассказывая о ситуации и целях социально-экономического развития Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам определил развитие инфраструктуры, включая транспортную инфраструктуру, как один из трех стратегических прорывов. По его мнению, инвестиционные и деловые сферы этой группы соответствуют потребностям и приоритетам социально-экономического развития Вьетнама.
Г-н Янь Цзехэ выразил желание участвовать в проектах развития инфраструктуры Вьетнама, заявив, что группа вскоре создаст представительство во Вьетнаме и будет тесно координировать свои действия с вьетнамскими учреждениями и местностями.