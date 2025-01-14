Премьер-министр Вьетнама призвал Россию поддержать высокотехнологичное развитие ядерной науки

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает генерального директора Росатома Алексея Лихачева в Ханое 13 января. Фото: ВИA Принимая в Ханое генерального директора Росатома Алексея Лихачева, премьер-министр отметил, что Вьетнам всегда помнит и ценит помощь России как в прошлом в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны, так и в настоящем в деле национального строительства и развития.

Вьетнам высоко ценит всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией, в рамках которого сотрудничество в области энергетики в мирных целях и космических исследований является весьма перспективным направлением, продолжил он.

Глава правительства также подчеркнул важность сотрудничества и поддержки Вьетнама со стороны России в подготовке ученых и специалистов в области атомной энергетики, проектировании и эксплуатации ядерного реактора в Далате, развитии Вьетнамо-российского тропического центра, поставках радиоактивных препаратов для диагностики и лечения рака.

Вьетнам вступает в новую эру - эру подъема нации к процветанию и цивилизации, сказал он, подчеркнув, что Вьетнам стремится стать развивающейся страной с современной промышленной базой и уровнем дохода выше среднего к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

По словам Фам Минь Тьиня, в рамках этого видения Вьетнам планирует возобновить свой проект по развитию атомной энергетики, чтобы обеспечить энергетическую безопасность, поддержать национальное развитие и выполнить свое обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Премьер-министр выразил надежду, что российская сторона поможет Вьетнаму в подготовке кадров и максимальном раскрытии его потенциала, передаст технологии и поделится опытом управления в этой области.

В свою очередь, Лихачев отметил, что Росатом стремится к дальнейшему укреплению сотрудничества с Вьетнамом и реализации соглашений высокого уровня между двумя странами.

Росатом готов сотрудничать и помогать Вьетнаму в строительстве АЭС, создании нового современного ядерного центра, передаче технологий, локализации ядерной продукции, развитии ядерной науки и промышленности, имея долгосрочную перспективу, охватывающую сотни лет, сказал он.