Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами стран на полях саммита АСЕАН-Япония

Премьер-министр Японии Кисида Фумио приветствует премьер-министра Фам Минь Тьиня на юбилейном саммите. Фото: ВИA

После переговоров 16 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Японии Кисидой Фумио в рамках саммита, в ходе которой он предложил Японии помочь Вьетнаму в проведении исследований и строительстве, а также предоставить Вьетнаму официальную помощь в целях развития (ОПР) нового поколения для проектов в области цифровой инфраструктуры, зеленого перехода и крупномасштабного развития стратегической инфраструктуры, особенно высокоскоростной железнодорожной линии север-юг, с более высокими льготными условиями, а также более простыми и гибкими процедурами.