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Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами стран на полях саммита АСЕАН-Япония

17 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь провел двусторонние встречи с лидерами Японии, Таиланда, Филиппин, Брунея и Малайзии в рамках юбилейного саммита, посвященного 50-летию дружбы и сотрудничества между АСЕАН и Японией.
  Премьер-министр Японии Кисида Фумио приветствует премьер-министра Фам Минь Тьиня на юбилейном саммите. Фото: ВИA  

 После переговоров 16 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с премьер-министром Японии Кисидой Фумио в рамках саммита, в ходе которой он предложил Японии помочь Вьетнаму в проведении исследований и строительстве, а также предоставить Вьетнаму официальную помощь в целях развития (ОПР) нового поколения для проектов в области цифровой инфраструктуры, зеленого перехода и крупномасштабного развития стратегической инфраструктуры, особенно высокоскоростной железнодорожной линии север-юг, с более высокими льготными условиями, а также более простыми и гибкими процедурами.


Он предложил двум странам развивать сотрудничество в области подготовки высококачественных кадров, попросив Японию принимать больше вьетнамских рабочих, заранее упростить визовые процедуры, освободив от виз граждан Вьетнама.

Премьер-министр Кисида Фумио, в свою очередь, подтвердил, что придает большое значение предложениям премьер-министра Фам Минь Тьиня и поручит компетентным ведомствам тщательно их изучить.

На встрече с премьер-министром Таиланда Среттха Тхависином премьер-министр Фам Минь Тьинь и его тайский коллега договорились координировать усилия по эффективному осуществлению программы действий по реализации расширенного стратегического партнерства между Вьетнамом и Таиландом в период 2022-2027 годов, что поможет увеличить объем двусторонней торговли до 25 миллиардов долларов США в ближайшее время.

Премьер-министры двух стран договорились активизировать сотрудничество в областях потенциала и сильных сторон обеих стран, уделять должное внимание реализации инициативы “Три связи” с акцентом на цифровую трансформацию, зеленый переход и экономику замкнутого цикла, а также стремиться поднять двусторонние связи на новую высоту.

Они также достигли консенсуса по укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны и обмену информацией о борьбе с трансграничными преступлениями.

Премьер-министр Вьетнама предложил Таиланду поделиться опытом в развитии туризма и объединить усилия с Вьетнамом для разработки программ сотрудничества трех и четырех стран в этой области.

Премьер-министр Среттха подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Таиланда в регионе, и обе стороны обладают огромным потенциалом для расширения сотрудничества.

По его словам, он посетит Вьетнам с официальным визитом в 2024 году и станет сопредседателем 4-го совместного заседания кабинета министров по приглашению главы вьетнамского правительства.

Кроме того, они договорились укреплять солидарность и единство в рамках блока АСЕАН, расширять субрегиональное сотрудничество по Меконгу и поддерживать позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря, а также по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также провел встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, в ходе которой они договорились эффективно задействовать механизмы двустороннего сотрудничества, укреплять взаимодействие в таких областях, где у двух стран есть потенциал и сильные стороны, как сельское хозяйство, включая производство риса для обеспечения продовольственной безопасности.

Они подтвердили намерение продолжать сотрудничество в глобальных вопросах, таких как реагирование на изменение климата, и региональных, включая вопрос Восточного моря.

Президент Филиппин заявил, что будет рад посетить Вьетнам в 2024 году, чтобы обсудить направления дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Премьер Фам Минь Тьинь также провел короткий диалог с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, в ходе которого стороны высоко оценили позитивное развитие всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Брунеем.

Вьетнамский лидер предложил обеим сторонам поддерживать тесную координацию в эффективном выполнении программы действий по реализации всеобъемлющего партнерства на период 2023-2027 годов, а также результатов и договоренностей, достигнутых в ходе его официального визита в Бруней в феврале.

Султан Брунея выразил свою поддержку мерам по укреплению сотрудничества между двумя странами и подтвердил, что посетит Вьетнам в подходящее время в 2024 году.

На встрече Фам Минь Тьинь со своим малазийским коллегой Анваром Ибрагимом руководители двух правительств согласились, что вьетнамско-малазийское стратегическое партнерство развивается очень позитивно, что нашло отражение в организации широкого спектра мероприятий по празднованию 50-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений в этом году.

Стороны подтвердили, что будут поддерживать тесную координацию для эффективного выполнения договоренностей своих старших руководителей, включая результаты официального визита премьер-министра Малайзии во Вьетнам в июле; расширять контакты и обмен делегациями высокого и всех уровней; досрочно провести четвертое заседание Совместного комитета по торговле для обсуждения конкретных мер по развитию двусторонней торговли в сбалансированном направлении, облегчению импорта и экспорта и устранению барьеров; эффективно использовать потенциал сотрудничества, особенно в области сельского хозяйства, производства, переработки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, финансов и банковского дела.

Лидеры также договорились укреплять партнерство в новых областях, таких как цифровая трансформация, чистая энергетика, зеленая экономика и циркулярная экономика, а также создавать благоприятные условия для бизнеса и инвесторов и привлекать больше высокотехнологичных инвесторов из других стран.

По этому случаю премьер-министр Анвар поблагодарил правительство Вьетнама за помощь в эвакуации малазийских граждан, застрявших в Мьянме, и предложил поддерживать горячую линию между двумя премьер-министрами и двумя министерствами иностранных дел для решения важных вопросов.

ВИА/ИЖВ

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