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Премьер-министр выразил благодарность участникам революции
Выступая на встрече, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокую признательность ветеранам-революционерам, матерям-героям, героям Народных вооруженных сил, инвалидам войны, семьям павших за Родину солдат и другим участникам революции.
Он сказал, что в периоды революции, особенно в борьбе за независимость и воссоединение страны, в защите границы и выполнении международных миссий, поколения вьетнамцев мужественно посвятили свою жизнь ради национального строительства и защиты, мира и счастья народа, и многие пали на поле битвы или получили ранения.
Он отметил, что за последние 76 лет Партия и государство уделяют особое внимание благодарственной работе, издали ряд политик в поддержку инвалидов войны, родственников павших за Родину солдат и деятелей революции и рассматривают это как важную и регулярную политическую задачу.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь особо отметил развитие в обществе движения «Отдача долга благодарности», строительство и благоустройство могил и памятников павших за Родину, а также плодотворный поиск, репатриацию и идентификацию останков погибших.
От имени генерального секретаря Партии Нгуен Фу Чонга и других партийных и государственных лидеров премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил восхищение твердой волей и усилиями инвалидов войны, родственников павших за Родину и других участников революции, направленных на то, чтобы двигаться вперед и продолжать посвящать свои силы, мудрость и талант поддержке своих семей, родных городов и нации.
Указав на трудности, с которыми сталкиваются участники революции, он попросил администрации, секторы и местные органы власти всех уровней продолжать должным образом выполнять руководящие принципы Партии, а также политику и законы государства, и далее поощрять заботу о жертвах и пересматривать соответствующие политики и правовые нормы, чтобы помочь компенсировать их недостатки.
Глава правительства требует от низовых органов власти создать благоприятные условия для семей инвалидов войны и павших за Родину, чтобы они могли лучше выполнять свою роль в экономическом развитии и вносить дальнейший вклад в общество.
Премьер-министр подчеркнул необходимость расширения коммуникаций для ознакомления молодежи с историей страны. Он также призвал к тому, чтобы революция способствовала сохранению традиций, самоотверженности и созданию ярких примеров для подражания подрастающему поколению.
Также 22 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и вручил подарки 94-летней Нгуен Чунг Чинь, ветерану-революционеру из района Фуньуон, и 100-летней матери-герою Нгуен Тхи Ванг из района Тхусуан города Хюэ.