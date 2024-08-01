Премьер-министр встретился с лидерами индийского бизнеса для дальнейшего развития вьетнамско-индийского экономического сотрудничества

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Раджеш Кумар Сингх, председатель правления компании National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited, на встрече в Нью-Дели 31 июля. Фото: ВИA

Премьер-министр встретился с Раджешем Кумаром Сингхом, председателем Национальной корпорации по развитию промышленных коридоров (NICDC) Limited - подразделения Департамента содействия развитию промышленности и внутренней торговли Министерства торговли и промышленности Индии.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил операционную модель, масштаб, видение и значительную роль NICDC в социально-экономическом развитии, модернизации и индустриализации Индии, особенно в развитии стратегической инфраструктуры и создании новых пространств роста.



Считая эту модель хорошей для Вьетнама, глава правительства попросил вьетнамские министерства, ведомства и населенные пункты тесно сотрудничать с индийским министерством и NICDC, а также предложил создать рабочую группу для содействия двустороннему сотрудничеству, исследованиям и обмену опытом в ближайшем будущем.



В тот же день премьер-министр принял Аруна Кумара Сингха, председателя и генерального директора крупнейшей в Индии компании Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC).

Сингх сообщил вьетнамскому лидеру о своем желании расширить инвестиционное сотрудничество во Вьетнаме, где дочерняя компания корпорации ONGC Videsh Ltd в настоящее время участвует в совместном предприятии по разработке двух нефтегазовых блоков.



Считая нефтегазовое сотрудничество одной из основ двусторонних отношений, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал ONGC к дальнейшим инвестициям в эту сферу и сектор возобновляемых источников энергии во Вьетнаме. Он попросил ONGC оказать содействие в оценке запасов нефти и газа на территориях, находящихся под суверенитетом Вьетнама, и призвал компанию искать возможности для увеличения инвестиций, партнерства и создания совместных предприятий с компетентными вьетнамскими партнерами, которые будут заниматься развитием энергетики, а также передачей технологий и подготовкой кадров.



Премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама готово обеспечить благоприятную правовую среду для инвестиций и деловой активности как отечественных, так и международных предприятий, включая индийские компании, такие как ONGC Videsh. Он заверил в дальнейшем содействии устойчивой и успешной деятельности группы в стране.



Также 31 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь принял директора Шикхара Малхотру и высокопоставленных сотрудников компании HCLTech, которая имеет представительства в более чем 60 странах и предлагает широкий спектр решений в области управления ИТ-инфраструктурой, цифровой трансформации, облачных услуг, кибербезопасности, инжиниринга и НИОКР.



Малхотра сообщил, что HCLTech открыла представительства в Ханое и Хошимине, планирует достичь во Вьетнаме выручки в 16,5 млн долларов США в 2024 финансовом году и создать более 1 000 рабочих мест благодаря партнерству с 19 вьетнамскими университетами. Компания заинтересована в участии в таких секторах, как "умные города", цифровая трансформация и авиация в стране Юго-Восточной Азии.



Высоко оценив операционную модель, масштаб, видение и роль HCLTech, а также приветствуя ее планы по сотрудничеству и передаче технологий Вьетнаму, премьер-министр призвал компанию продолжать сотрудничество с государством в области инвестиций в цифровую инфраструктуру, обмена опытом в области интеллектуального управления и подготовки высококачественных кадров. Он подчеркнул важность такого сотрудничества в области цифровой трансформации, экономики знаний, цифровой экономики, инноваций, полупроводников, искусственного интеллекта, облачных вычислений и кибербезопасности.



Лидер также предложил HCLTech рассмотреть возможность передачи технологических продуктов на аутсорсинг способным вьетнамским компаниям, что поможет им интегрироваться в глобальную цепочку поставок по принципу "выигрыш-выигрыш".





