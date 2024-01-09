НОВОСТИ
Премьер-министр: Визит председателя НС Болгарии во Вьетнам открывает новую главу в двусторонних отношениях
Вьетнам считает Болгарию одним из своих ключевых партнеров в Центральной и Восточной Европе, сказал он.
Председатель НС Росен Димитров Желязков, в свою очередь, заявил, что Болгария считает Вьетнам одним из своих важных партнеров в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По его словам, Болгария стремится к расширению многогранного сотрудничества с Вьетнамом, чтобы полностью оптимизировать их огромный потенциал.
Высоко оценив позитивное развитие двустороннего сотрудничества во всех областях, стороны сошлись во мнении о необходимости дальнейшего содействия визитам и встречам на всех уровнях и по всем каналам, а также эффективной реализации механизмов и соглашений двустороннего сотрудничества.
Несмотря на глобальный экономический спад в прошлом году, двусторонняя торговля все же превысила 200 миллионов долларов США, но не соответствовала потенциалу. В связи с этим они заявили о своей готовности усилить координацию, надеясь привлечь больше вьетнамских и болгарских фирм и инвесторов к инвестированию в страны друг друга.
Признавая взаимодополняющие факторы в экономике двух стран, премьер-министр Фам Тьинь предложил сделать экономическое сотрудничество основой двусторонних отношений с целью скорейшего достижения ежегодного объема двусторонней торговли в 500 миллионов долларов США.
Росен Димитров Желязков выразил желание укрепить торговые и инвестиционные связи, сосредоточившись на таких сильных сторонах двух стран, как высокотехнологичное сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии, туризм, культура, высокотехнологичная промышленность и авиация.
В связи с этим премьер-министр предложил Болгарии продвигать решение Европейской комиссии (ЕК) о снятии желтой карточки с вьетнамских морепродуктов. Он поблагодарил НС Болгарии за ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и предложил Болгарии поощрять другие страны-члены ЕС к ратификации, чтобы оно могло быть введено в действие в ближайшее время.
Он поблагодарил Болгарию за помощь в обучении десятков тысяч вьетнамских чиновников, студентов и выпускников, в том числе многих высокопоставленных вьетнамских руководителей. Он предложил обеим сторонам изучить новый потенциал образовательного сотрудничества, чтобы привлечь своих студентов и выпускников в учебные заведения друг друга, особенно в тех областях, в которых они сильны.
Считая трудовое сотрудничество традиционной и весьма перспективной сферой, премьер-министр предложил правительствам двух стран как можно скорее подписать соглашение, которое облегчит предприятиям реализацию проектов трудового сотрудничества в Болгарии, особенно в области здравоохранения, строительства, швейной промышленности и сельского хозяйства.
По словам председателя НС Болгарии, болгарские предприятия приветствуют квалифицированных вьетнамских рабочих, приезжающих на работу в европейскую страну.
Премьер-министр поблагодарил и предложил правительству и НС Болгарии продолжать создавать благоприятные условия для проживания, работы и учебы вьетнамских граждан в принимающей стране, тем самым способствуя поддержанию их роли в качестве моста между двумя странами.
Говоря о глобальных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес, он предложил Болгарии поддержать позицию АСЕАН и Вьетнама по вопросу Восточного моря, которая включает обеспечение безопасности и свободы судоходства и авиации, а также мирное урегулирование споров в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Вьетнам готов работать в качестве моста для Болгарии, чтобы углубить ее сотрудничество с АСЕАН, подтвердил он.