Премьер-министры Вьетнама и Японии провели переговоры

На переговорах. Фото: ВИА

Руководители двух правительств выразили радость по поводу больших успехов во вьетнамско-японских отношениях и достигли общего согласия по основным направлениям, а также мерам по углублению сотрудничества во всех аспектах, тем самым открыв новый этап развития обширного стратегического партнерства между две страны.

Они достигли консенсуса в отношении дальнейшего укрепления политического доверия путем поддержания визитов и контактов на высоком уровне и повышения эффективности механизмов сотрудничества и диалога.

Премьер-министр Китая высоко оценил визит премьер-министра Кисиды, который сказал о важности, которую японское правительство придает отношениям с Вьетнамом. Он подтвердил последовательную политику Вьетнама, рассматривающую Японию как ведущего, важного и надежного стратегического партнера.

Премьер-министр Японии в очередной раз подтвердил, что Япония дорожит отношениями с Вьетнамом и ценит растущую роль и положение Вьетнама в регионе и мире. Он также подтвердил, что Япония будет продолжать работать с Вьетнамом и поддерживать его в социально-экономическом развитии, в том числе в ключевой инфраструктуре, приеме вьетнамских стажеров и студентов и поддержке вьетнамского сообщества в Японии.

Лидеры двух стран приветствовали выдающийся прогресс в реализации результатов официального визита премьер-министра Вьетнама в Японию в ноябре прошлого года, а также завершение работы над обновленным документом о прогрессе сотрудничества в восьми аспектах: конкретная медицинская помощь (включая для профилактики и борьбы с COVID-19), инвестиция-торговля, инфраструктура ОПР, межличный обмен, окружающая среда и изменение климата, судебные дела, оборона-безопасность и культура-образование. Согласно документу, большинство договоренностей и проектов, достигнутых во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Японию, успешно продвигаются вперед, такие как спутник наблюдения, линия метро №1 в Хошимине, улучшение связи между Вьетнамом и Лаосом, инициативы по цифровой трансформации, технологии обновление и продвижение цепочки поставок, поддержка профилактики и контроля COVID-19, защита-безопасность, урегулирование нарушений авторских прав и возобновление коммерческих авиарейсов.

Они договорились содействовать сотрудничеству в восстановлении экономики после пандемии, в том числе в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики и окружающей среды.

Две страны будут работать над скорейшим достижением и эффективной реализацией программы кредитов ОПР нового поколения с гибкими и выгодными условиями, а также упрощенными процедурами строительства стратегической и транспортной инфраструктуры, цифровой трансформации, реагирования на изменение климата, здравоохранения.

Они ускорят процедуры, чтобы Япония могла объявить об открытии своего рынка для вьетнамского лонгана в сентябре этого года, продолжая содействовать экспорту в Японию вьетнамского помело, авокадо и рамбутана.

Премьер-министры также договорились расширить сотрудничество, чтобы помочь Вьетнаму более активно участвовать в региональных и глобальных цепочках поставок, ускорить цифровую трансформацию и построение цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества, а также реализовать свое обязательство по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Обе стороны будут продвигать сотрудничество в области безопасности и обороны, миротворческой операции ООН и урегулирования последствий войны во Вьетнаме.

Два премьер-министра также пообещали содействовать культурным и межличностным обменам и туризму, а также координировать мероприятия по празднованию 50-летия дипломатических отношений двух стран в 2202 году.

Обменявшись мнениями по региональным и международным вопросам, они договорились тесно координировать свои действия на международных и региональных форумах, таких как АСЕАН, Меконг и ООН, а также в ответ на глобальные вызовы, такие как изменение климата и эпидемии, а также в реализации Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанское партнерство (CPTPP) и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП).

Что касается вопроса Украины, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам придает особое значение гуманитарному вопросу, и объявил, что Вьетнам предоставит Украине помощь в размере 500.000 долларов США через международные гуманитарные организации. Решение приветствовал премьер-министр Кисида.

По вопросу Восточного моря лидеры двух правительств подчеркнули важность безопасности, свободы авиационной и морской деятельности, а также разрешения споров и разногласий мирными средствами, включая полное соблюдение дипломатических и юридических процедур, неприменение силы и угрозы применения силы, на основе международного права, особенно Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Они также указали на важность полного, всеобъемлющего и эффективного осуществления Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшего завершения работы над эффективным и содержательным Кодексом поведения сторон в Восточном море (COC), который является юридически обязывающим и соответствует международному праву.

По итогам переговоров главы двух правительств обменялись 22 документами о сотрудничестве между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями двух стран.

Они совместно провели пресс-конференцию по основным итогам переговоров.

Премьер-министр Кисида находится с официальным визитом в Ханое с 30 апреля по 1 мая.



