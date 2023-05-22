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Премьер-министры Вьетнама и Японии провели переговоры в Хиросиме
Это первые вьетнамо-японские переговоры на высоком уровне, которые состоятся в Хиросиме, родном городе премьер-министра Кишиды, и пятые переговоры между двумя премьер-министрами за более чем год.
Премьер-министр Тьинь поздравил премьер-министр Кисиду и принимающую Японию с успешной организацией саммитов G7 и G7 в расширенном составе и высоко оценил координирующую роль Японии в достижении консенсуса в решении глобальных проблем, таких как продовольственная безопасность и сокращение выбросов.
Премьер-министр Кисида приветствовал активное и эффективное участие и вклад вьетнамской делегации в успех расширенного саммита G7, подтвердив, что Вьетнам занимает ведущую позицию в реализации внешней политики Японии в регионе.
Лидеры двух стран выразили свое удовлетворение сильным, всесторонним и содержательным развитием отношений двух стран за прошедшее время; и договорились об основных направлениях и конкретных мерах по продвижению обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией во имя мира и процветания в Азии на новую высоту.
Они договорились укреплять политическое доверие путем активизации визитов и контактов на высоком уровне в 2023 году, когда будет отмечаться 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений.
Премьер-министры также достигли консенсуса по расширению сотрудничества в сфере обороны и безопасности в вопросах в преодолении послевоенных последствий, подготовки кадров, передачи технологий и кибербезопасности.
Лидеры двух стран высоко оценили завершение процедур по выделению капитала в рамках программы официальной помощи в целях развития (ОПР) нового поколения для восстановления экономики после пандемии на сумму 50 млрд. японских йен (362,4 млн. долл. США); и подтвердили, что поручат соответствующим министерствам и секторам ускорить реализацию ряда проектов ОПР.
Что касается проекта нефтеперерабатывающего завода Nghi Son, премьер-министр Тьинь предложил предприятиям двух стран активно обмениваться идеями в духе гармонизации выгод, разделения рисков и устранения трудностей проекта.
Он также предложил обеим сторонам совместно работать над продвижением новой волны японских инвестиций во Вьетнам в области высокотехнологичной промышленности и энергетического перехода, чтобы помочь вьетнамским фирмам более глубоко и широко участвовать в цепочках поставок Японии и всего мира.
Премьер-министр Вьетнама также предложил правительству Японии создать благоприятные условия и упростить процедуры выдачи виз в направлении освобождения от въездных виз для граждан Вьетнама, чтобы развивать туристическое сотрудничество между двумя странами и уделять больше внимания вьетнамской общине численностью 500.000 человек в стране.
Обе стороны подтвердили, что будут координировать свои позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес, на многосторонних и региональных форумах, таких как АСЕАН, ООН и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Премьер-министр Кисида пригласил премьер-министра Тьиня снова посетить Японию и принять участие в саммите АСЕАН-Япония в декабре.
Касаясь вопроса Восточного моря, лидеры подчеркнули важность обеспечения безопасности судоходства и авиации, разрешения всех споров и разногласий мирными средствами на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), полного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшего завершения разработки эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC).
Перед началом переговоров состоялся обмен подписанными документами по трем проектам сотрудничества по линии ОПР общей стоимостью 61 млрд. японских йен, включая программу поддержки ОПР нового поколения для социально-экономического восстановления и развития после пандемии, проект инфраструктуры общественного транспорта в провинции Биньзыонг и проект инфраструктуры развития сельского хозяйства в провинции Ламдонг.
Это последнее мероприятие премьера премьер-министр Тьиня в ходе его поездки для участия в расширенном саммите G7 и рабочего визита в Японию. Вечером того же дня он и высокопоставленная вьетнамская делегация отбыли из Хиросимы в Ханой, успешно завершив свою рабочую поездку.