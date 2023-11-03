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Премьер-министры Вьетнама и Нидерландов приняли участие в форумах по высокотехнологичному бизнесу и зеленой экономике

2 ноября в Ханое Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Нидерландов приняли участие в бизнес-форуме высоких технологий, организованном Посольством Нидерландов во Вьетнаме совместно с Министерством планирования и инвестиций Вьетнама.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его голландский коллега Марк Рютте принимают участие в работе вьетнамо-нидерландского бизнес-форума по высоким технологиям. Фото: ВИA  
Выступая на форуме, Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам привержен защите законных, справедливых прав и интересов иностранных инвесторов, всегда сопровождает их в преодолении трудностей. Он предложил нидерландским предприятиям инвестировать и расширять инвестиции во Вьетнам, помогать Вьетнаму в разработке и совершенствовании институтов и политики, содействовать передаче технологий и подготовке кадров для Вьетнама.

Охарактеризовав Нидерланды как динамичную и инновационную страну, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Нидерланды являются крупнейшим инвестором ЕС во Вьетнаме и вторым по величине европейским торговым партнером Вьетнама. Однако у двух стран еще есть большой потенциал для расширения сотрудничества, особенно в области науки, технологий и инноваций.

Он предложил голландским компаниям в кратчайшие сроки разработать конкретные планы по налаживанию связей с вьетнамскими предприятиями в области высокотехнологичного сельского хозяйства, новой и возобновляемой энергетики, полупроводников, адаптации к изменению климата, судостроительных услуг и других отраслей через высокотехнологичные проекты, обеспечивающие высокую добавленную стоимость и способные войти в глобальную цепочку создания стоимости.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность, что благодаря этому форуму, ведомства и компании двух стран будут хорошо понимать потенциал сотрудничества Вьетнама и Нидерландов, продвигать сотрудничество, инвестиции, вместе строить высокотехнологичную экосистему, помогать друг другу участвовать в глобальной цепочке поставок. Премьер-министр Марк Рютте отметил, что в ходе этого визита его сопровождает делегация из почти 30 ведущих высокотехнологичных голландских компаний. Многие из них приступают к реализации инвестиционных проектов во Вьетнаме, другие изучают возможности этой страны.

В тот же день Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Марк Рютте приняли участие в пленарной сессии форума зеленой экономики 2023 года на тему «Европейско-вьетнамское сотрудничество продвигает зеленые инициативы».Премьер-министр Вьетнама заявил, что развитие зеленой экономики и развитие цифровой экономики тесно связаны между собой. Это также неизбежная тенденция, стратегический выбор и главный приоритет Вьетнама. Он подтвердил, что Вьетнам решительно поддерживает стратегии, инициативы и политику ЕС в области зеленого развития.

ИЖВ/ВИА

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