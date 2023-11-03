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Премьер-министры Вьетнама и Нидерландов приняли участие в форумах по высокотехнологичному бизнесу и зеленой экономике
Охарактеризовав Нидерланды как динамичную и инновационную страну, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Нидерланды являются крупнейшим инвестором ЕС во Вьетнаме и вторым по величине европейским торговым партнером Вьетнама. Однако у двух стран еще есть большой потенциал для расширения сотрудничества, особенно в области науки, технологий и инноваций.
Он предложил голландским компаниям в кратчайшие сроки разработать конкретные планы по налаживанию связей с вьетнамскими предприятиями в области высокотехнологичного сельского хозяйства, новой и возобновляемой энергетики, полупроводников, адаптации к изменению климата, судостроительных услуг и других отраслей через высокотехнологичные проекты, обеспечивающие высокую добавленную стоимость и способные войти в глобальную цепочку создания стоимости.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность, что благодаря этому форуму, ведомства и компании двух стран будут хорошо понимать потенциал сотрудничества Вьетнама и Нидерландов, продвигать сотрудничество, инвестиции, вместе строить высокотехнологичную экосистему, помогать друг другу участвовать в глобальной цепочке поставок. Премьер-министр Марк Рютте отметил, что в ходе этого визита его сопровождает делегация из почти 30 ведущих высокотехнологичных голландских компаний. Многие из них приступают к реализации инвестиционных проектов во Вьетнаме, другие изучают возможности этой страны.
В тот же день Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Марк Рютте приняли участие в пленарной сессии форума зеленой экономики 2023 года на тему «Европейско-вьетнамское сотрудничество продвигает зеленые инициативы».Премьер-министр Вьетнама заявил, что развитие зеленой экономики и развитие цифровой экономики тесно связаны между собой. Это также неизбежная тенденция, стратегический выбор и главный приоритет Вьетнама. Он подтвердил, что Вьетнам решительно поддерживает стратегии, инициативы и политику ЕС в области зеленого развития.