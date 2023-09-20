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Премьер Вьетнама провел рабочий обед с руководителями ведущих полупроводниковых компаний США
В мероприятии также приняли участие члены высокопоставленной делегации Вьетнама, посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер и президент, генеральный директор американской Ассоциации полупроводниковой промышленности Америки (SIA) Джон Нойффер.
Министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Зунг отметил, что это очередной шаг по реализации сотрудничества между американскими организациями, предприятиями и вьетнамскими партнерами в области полупроводниковой промышленности, чтобы предоставить им возможности для расширения рынка и повышения конкурентоспособности Вьетнама в этой отрасли. По его словам, если США являются лидером в полупроводниковой промышленности с многочисленными выдающимися технологическими достижениями, то Вьетнам имеет большой потенциал и возможности для развития экосистемы полупроводниковой промышленности.
Во время рабочего обеда руководители полупроводниковых компаний США высоко оценили потенциал Вьетнама в развитии полупроводниковой промышленности, особенно высококачественные человеческие ресурсы и высокую конкурентоспособность предприятий и учебных заведений Вьетнама.
В свою очередь, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь высоко оценил присутствие представителей деловых кругов США на этом рабочем обеде, что демонстрирует высокую решимость американских предприятий и является наглядным доказательством их заинтересованности в развитии сотрудничества с вьетнамской стороной в области полупроводниковой промышленности, способствуя реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Соединенными Штатами в интересах обеих сторон.
Вьетнамский премьер заявил, что правительство, министерства и ведомства страны создадут иностранным предприятиям, в том числе полупроводниковым компаниям США, равноправный и здоровый деловой климат, а также наилучшие условия для эффективного ведения бизнеса во Вьетнаме. Он подчеркнул, что дух «гармонии интересов, разделения рисков и взаимной выгоды» будет значительно способствовать развитию вьетнамско-амерканских отношений.
По этому случаю, в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялась церемония обмена подписанным меморандумом о сотрудничестве между Национальным инновационным центром (при Министерстве планирования и инвестиций Вьетнама) и американской корпорацией Cadence Design Systems, Inc. в проведении мероприятий, направленных на повышение способностей проектирования и разработки полупроводниковых чипов во Вьетнаме; подписанным меморандумом о сотрудничестве между Национальным инновационным центром и Аризонским университетом в развитии человеческого капитала в области полупроводниковой промышленности во Вьетнаме; подписанным меморандумом о сотрудничестве между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и американской корпорацией Intel в развитии человеческих ресурсов в сфере высоких технологий.