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Премьер Вьетнама провел рабочий обед с руководителями ведущих полупроводниковых компаний США

В рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и двусторонних мероприятий в США утром 19 сентября по местному времени в Вашингтоне премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провел рабочий обед с главами ведущих полупроводниковых компаний США.
  Встреча премьер-министра Фам Минь Тьиня с руководителями американских полупроводниковых фирм в Вашингтоне 19 сентября. Фото: VNA
Как сообщает специальный корреспондент ВИА, в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и двусторонних мероприятий в США утром 19 сентября по местному времени в Вашингтоне премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провел рабочий обед с главами ведущих полупроводниковых компаний США.

В мероприятии также приняли участие члены высокопоставленной делегации Вьетнама, посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер и президент, генеральный директор американской Ассоциации полупроводниковой промышленности Америки (SIA) Джон Нойффер.

Министр планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Чи Зунг отметил, что это очередной шаг по реализации сотрудничества между американскими организациями, предприятиями и вьетнамскими партнерами в области полупроводниковой промышленности, чтобы предоставить им возможности для расширения рынка и повышения конкурентоспособности Вьетнама в этой отрасли. По его словам, если США являются лидером в полупроводниковой промышленности с многочисленными выдающимися технологическими достижениями, то Вьетнам имеет большой потенциал и возможности для развития экосистемы полупроводниковой промышленности.

Во время рабочего обеда руководители полупроводниковых компаний США высоко оценили потенциал Вьетнама в развитии полупроводниковой промышленности, особенно высококачественные человеческие ресурсы и высокую конкурентоспособность предприятий и учебных заведений Вьетнама.

В свою очередь, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь высоко оценил присутствие представителей деловых кругов США на этом рабочем обеде, что демонстрирует высокую решимость американских предприятий и является наглядным доказательством их заинтересованности в развитии сотрудничества с вьетнамской стороной в области полупроводниковой промышленности, способствуя реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Соединенными Штатами в интересах обеих сторон.

Вьетнамский премьер заявил, что правительство, министерства и ведомства страны создадут иностранным предприятиям, в том числе полупроводниковым компаниям США, равноправный и здоровый деловой климат, а также наилучшие условия для эффективного ведения бизнеса во Вьетнаме. Он подчеркнул, что дух «гармонии интересов, разделения рисков и взаимной выгоды» будет значительно способствовать развитию вьетнамско-амерканских отношений.

По этому случаю, в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялась церемония обмена подписанным меморандумом о сотрудничестве между Национальным инновационным центром (при Министерстве планирования и инвестиций Вьетнама) и американской корпорацией Cadence Design Systems, Inc. в проведении мероприятий, направленных на повышение способностей проектирования и разработки полупроводниковых чипов во Вьетнаме; подписанным меморандумом о сотрудничестве между Национальным инновационным центром и Аризонским университетом в развитии человеческого капитала в области полупроводниковой промышленности во Вьетнаме; подписанным меморандумом о сотрудничестве между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и американской корпорацией Intel в развитии человеческих ресурсов в сфере высоких технологий.

ВИА/ИЖВ

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