Президент То Лам и Президент Владимир Путин встретились с прессой

Президент Вьетнама То Лам и Президент Российской Федерации Владимир Путин на совместной пресс-конференции. Фото: ВИА

Сразу после церемонии приветствия Президент То Лам и Президент Владимир Путин возглавили высокопоставленные делегации двух стран для проведения переговоров. После завершения переговоров лидеры двух стран встретились с прессой, чтобы сообщить о результатах переговоров.



Выступая на пресс-конференции, от имени партии, государства и народа Вьетнама Президент То Лам тепло приветствовал Президента Владимира Путина и высокопоставленную делегацию Российской Федерации, находящихся с государственным визитом во Вьетнаме по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга; подчеркнув, что визит имеет особое значение в связи с празднованием двумя странами 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией и подготовкой к 75-й годовщине установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году.



Президент подчеркнул, что Вьетнам всегда ценит искреннюю помощь российского народа в борьбе за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в деле строительства и развития страны сегодня.

В процессе реализации внешней политики независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации международных отношений Вьетнам последовательно рассматривает Российскую Федерацию как одного из ведущих важных партнеров; Желая совместно развивать давнюю традиционную дружбу, которую усердно культивировали поколения лидеров и народов двух стран.



Информируя о результатах переговоров с Президентом Владимиром Путиным, Президент То Лам с удовлетворением сообщил, что обе стороны приняли Совместную декларацию по углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.



Министерства, отрасли и ведомства обеих сторон подписали множество документов о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров, науки и техники, юстиции, физической культуры и спорта, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию правовой базы, углублению и эффективности двустороннего сотрудничества.



Президент То Лам подтвердил, что обе стороны согласовали основные направления и меры по дальнейшему укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией; договорились укреплять отношения на основе взаимного доверия, равенства, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга на основе основных принципов Устава Организации Объединенных Наций по международному праву, невмешательства во внутренние дела друг друга; не вступать в союз с третьей стороной для совершения действий, которые наносят ущерб независимости, суверенитету, территориальной целостности и основным интересам друг друга, и направлены против какой-либо третьей стороны; активно способствовать миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.



Обе стороны также подтвердили, что будут продолжать укреплять политическое доверие посредством расширения контактов и обмена делегациями на всех уровнях, особенно на самом высоком, а также продвижения правовых механизмов партийных, государственных и правительственных каналов, Национального собрания, министерств, отраслей и населенных пунктов.



Президент То Лам заявил, что обе стороны будут продолжать эффективно реализовывать и вскоре проведут переговоры по улучшению Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом; будут прилагать усилия по устранению трудностей и препятствий, вызванных неблагоприятным воздействием мировой экономики, для развития торговли и инвестиций; поддерживать дальнейшее повышение эффективности ключевых проектов в области энергетики, нефти и газа, особенно создание благоприятных условий для бизнеса двух стран для расширения инвестиций и операций на территориях друг друга, в соответствии с законодательством двух стран, международным правом, особенно Международной конвенции по морскому праву 1982 года.



Кроме того, обе стороны договорились в ближайшее время начать исследования и расширить сотрудничество в области новой и чистой энергии, способствуя зеленой трансформации и устойчивому развитию; В то же время обе стороны хотят развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и реагировать на нетрадиционные угрозы безопасности.



Что касается региональных и международных вопросов, обе стороны поддерживают построение демократической, справедливой и прозрачной системы международных отношений, основанной на международном праве и Уставе Организации Объединенных Наций, в том числе без применения силы, угрозы ее применения; разрешение споров мирными средствами, продвигая новую, расширенную, инклюзивную, прозрачную и открытую многостороннюю торговую систему без дискриминации, основанную на принципах Всемирной торговой организации; поддерживают справедливую, неделимую и прозрачную региональную структуру Азиатско-Тихоокеанского региона с центральной ролью АСЕАН, основанную на международном праве; содействуют экономическому взаимодействию, в том числе в рамках АТЭС, «Большой двадцатки», АСЕАН и Азиатско-европейского экономического сотрудничества; приветствуют укрепление сотрудничества России с субрегионом Меконга, способствуя миру, стабильности и общему процветанию региона в мире.



Что касается проблемы Восточного моря, обе стороны поддерживают обеспечение безопасности, свободы судоходства и авиации, не применения силы и угроз ее применения, а также разрешения споров мирными и соответствующими средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS), поддержки полной реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), Скорейшее проведение переговоров и переход к содержательному и эффективному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом.



Со своей стороны Президент Владимир Путин искренне поблагодарил руководителей партии, государства и народа Вьетнама за уважительный, искренний и радушный приём, оказанный для Президента и делегации. Президент Владимир Путин подчеркнул, что нынешний визит высокопоставленной делегации Российской Федерации направлен на дальнейшее укрепление всестороннего стратегического партнёрства с Вьетнамом.



Ранее президент То Лам и президент Владимир Путин стали свидетелями обмена документами о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран, подписанными в рамках визита.





