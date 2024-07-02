Президент государства То Лам встретился с избирателями в городе Хынгйен

Президент государства То Лам и дети Хынг-иен. Фото: ВИA

Многие избиратели высоко оценили итоги сессии и высказали свои идеи по различным вопросам, представляющим общественный интерес для законодательной работы, верховного контроля и принятия решений по важным вопросам страны.

Они также высказали множество рекомендаций, касающихся предотвращения пожаров, политики найма профсоюзных работников, недостатков в создании нотариальных контор и трудностей в доступе к информации о планировании строительства.



Президент государства То Лам проинформировал избирателей о политическом и социально-экономическом развитии страны, подчеркнув, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, под руководством партии и при активном участии всей политической системы страна достигла всеобъемлющих результатов во всех областях, заложив прочный фундамент для выполнения поставленных задач и целей.



Он подтвердил, что борьба с коррупцией продолжает укрепляться, а суверенитет, территориальная целостность и социально-политическая стабильность сохраняются.



Дипломатическая работа страны также принесла положительные результаты, способствуя укреплению ее позиций и репутации, и получила поддержку со стороны других стран и международных организаций, добавил он.

Президент государства также коснулся решения о политике оплаты труда, подтвердив усилия правительства в этой работе, обеспечивающей справедливость между нынешними работниками и пенсионерами.



Касаясь вопроса раскрытия информации при планировании строительства, президент То Лам отметил важность прозрачности городского планирования и контроля общественности в этой работе, подчеркнув, что планирование не должно служить личным интересам.



Он также подчеркнул необходимость повышения качества планирования, чтобы соответствовать требованиям устойчивого городского строительства, управления и развития во Вьетнаме.

Президент государства воспользовался случаем, чтобы подарить 50 компьютеров городу Хынгйен, а также подарки двум семьям, имеющим заслуги перед резолюцией.



