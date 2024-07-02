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Президент государства То Лам встретился с избирателями в городе Хынгйен

Президент государства То Лам и делегация депутатов Национального собрания северной провинции Хынгйен 2 июля встретились с избирателями в городе Хынгйен, чтобы проинформировать их об итогах только что завершившейся седьмой сессии НС 15-го созыва, а также выслушать и разъяснить их идеи.
  Президент государства То Лам и дети Хынг-иен. Фото: ВИA  

Многие избиратели высоко оценили итоги сессии и высказали свои идеи по различным вопросам, представляющим общественный интерес для законодательной работы, верховного контроля и принятия решений по важным вопросам страны.

Они также высказали множество рекомендаций, касающихся предотвращения пожаров, политики найма профсоюзных работников, недостатков в создании нотариальных контор и трудностей в доступе к информации о планировании строительства.

Президент государства То Лам проинформировал избирателей о политическом и социально-экономическом развитии страны, подчеркнув, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, под руководством партии и при активном участии всей политической системы страна достигла всеобъемлющих результатов во всех областях, заложив прочный фундамент для выполнения поставленных задач и целей.

Он подтвердил, что борьба с коррупцией продолжает укрепляться, а суверенитет, территориальная целостность и социально-политическая стабильность сохраняются.

Дипломатическая работа страны также принесла положительные результаты, способствуя укреплению ее позиций и репутации, и получила поддержку со стороны других стран и международных организаций, добавил он.

Президент государства также коснулся решения о политике оплаты труда, подтвердив усилия правительства в этой работе, обеспечивающей справедливость между нынешними работниками и пенсионерами.

Касаясь вопроса раскрытия информации при планировании строительства, президент То Лам отметил важность прозрачности городского планирования и контроля общественности в этой работе, подчеркнув, что планирование не должно служить личным интересам.

Он также подчеркнул необходимость повышения качества планирования, чтобы соответствовать требованиям устойчивого городского строительства, управления и развития во Вьетнаме.

Президент государства воспользовался случаем, чтобы подарить 50 компьютеров городу Хынгйен, а также подарки двум семьям, имеющим заслуги перед резолюцией.


ВИА/ИЖВ

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