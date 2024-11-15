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Президент государства Вьетнама принял делегацию бизнес-коалиции США и АТЭС в Лиме
Представители бизнеса отметили, что сбор во Вьетнаме отзывов от отечественных и иностранных компаний, в том числе из США, на ряд новых законов, которые уже приняты или находятся в процессе разработки, заслуживает высокой оценки, поскольку они направлены на благо людей и облегчают ведение бизнеса. Многие вопросы активно решаются правительством Вьетнама, которое разработало четкие дорожные карты, механизмы и политику для ведения бизнеса, подтвердили они.
Они также обязались продолжать расширять производство и деловую активность, внедрять инновации в свою деятельность, а также давать конкретные рекомендации и предложения для отраслей и секторов, в которых они работают во Вьетнаме, таких как фармацевтика, страхование, цифровая трансформация, банковское дело и финансы.
Участники также выразили надежду на постоянное внимание со стороны президента, правительства, министерств и отраслей Вьетнама к эффективному производству и бизнесу в стране.
Лыонг Кыонг подчеркнул, что сотрудничество между Вьетнамом и США постоянно расширяется и получило заметное развитие почти через три десятилетия после нормализации их отношений, и более чем через год отношения переросли во всеобъемлющее стратегическое партнерство. Эти отношения постоянно развиваются на основе искренности, доверия и ответственности, через сопереживание, взаимовыгодное сотрудничество и уважение, в соответствии с чаяниями двух народов.
Вьетнам рассматривает США как стратегически важного партнера и верит в возможности роста в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, что поможет реализовать стремление обоих народов к яркому и динамичному будущему, а также внесет вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионах и во всем мире.
Президент подчеркнул, что Вьетнам вступает в новую эпоху, полную потенциала, продолжая важные реформы, укрепляя международную интеграцию и способствуя устойчивому развитию. Вьетнам неуклонно улучшает свой инвестиционный климат в четком, прозрачном и стабильном направлении, соответствующем международной практике привлечения инвестиций, уделяя особое внимание трем основным направлениям - масштабным реформам, защите интересов бизнеса и развитию новых экономических факторов.
В контексте глобальной экономической трансформации технологии и устойчивое развитие станут двумя основными факторами, определяющими будущее мировой экономики, сказал Лыонг Кыонг, добавив, что Вьетнам желает тесно сотрудничать с американскими предприятиями и регионом АТЭС в таких областях, как высокие технологии и инновации, возобновляемые источники энергии и зеленое развитие.
Он подчеркнул, что страна приветствует инвестиции американских компаний в искусственный интеллект, большие данные, биотехнологии, финансовые технологии и создание центров исследований и разработок. С другой стороны, Вьетнам поставил перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и в настоящее время проводит политику поощрения и привлечения инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра и технологии хранения энергии.