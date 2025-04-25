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Президент государства Вьетнама Лыонг Кыонг возложил цветы в память о покойном президенте Лаоса
Во время экскурсии по музею президент Вьетнама узнал о жизни и революционном вкладе президента Кайсона Фомвихана, выдающегося лидера лаосского народа и близкого и верного друга Вьетнама. Визит также подчеркнул глубокую солидарность и всестороннее сотрудничество между революционными движениями двух стран.
Президент Кайсон Фомвихан вместе с президентом Хо Ши Мином и президентом Супханувонгом заложил основу особых, прочных, верных и чистых отношений между Вьетнамом и Лаосом, которые усердно культивируются сменяющими друг друга поколениями лидеров двух стран и стали бесценным достоянием двух народов. Тесные отношения между Вьетнамом и Лаосом преодолели все вызовы времени, став великой дружбой, особой солидарностью и всесторонним сотрудничеством, ярким проявлением духа пролетарского интернационализма и стремления к независимости и свободе двух народов.
В тот же день президент Лыонг Кыонг и вьетнамская делегация возложили венок к Монументу лаосских героев и павших бойцев во Вьентьяне, отдавая дань памяти тем, кто пожертвовал собой во имя независимости, защиты страны и развития Лаоса.