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Президент государства Вьетнама Лыонг Кыонг возложил цветы в память о покойном президенте Лаоса

Президент государства Лыонг Кыонг и высокопоставленная вьетнамская делегация 25 апреля в рамках государственного визита в Лаос возложили цветы в память о покойном президенте Лаоса Кайсоне Фомвихане и посетили музей Кайсона Фомвихане во Вьентьяне.
  Президент государства Вьетнама Лыонг Кыонг возлагает цветы в память о покойном президенте Лаоса Кайсоне Фомвихане. Фото: ВИA  
Возложив корзину цветов к памятнику уважаемому лидеру Лаоса, президент Лыонг Кыонг подтвердил глубокое уважение и неизменную благодарность партии, государства и народа Вьетнама за ключевую роль президента Кайсона Фомвихана в построении, сохранении и укреплении уникальных и проверенных временем вьетнамско-лаосских отношений, которые являются бесценным наследием для обеих стран.

Во время экскурсии по музею президент Вьетнама узнал о жизни и революционном вкладе президента Кайсона Фомвихана, выдающегося лидера лаосского народа и близкого и верного друга Вьетнама. Визит также подчеркнул глубокую солидарность и всестороннее сотрудничество между революционными движениями двух стран.

Президент Кайсон Фомвихан вместе с президентом Хо Ши Мином и президентом Супханувонгом заложил основу особых, прочных, верных и чистых отношений между Вьетнамом и Лаосом, которые усердно культивируются сменяющими друг друга поколениями лидеров двух стран и стали бесценным достоянием двух народов. Тесные отношения между Вьетнамом и Лаосом преодолели все вызовы времени, став великой дружбой, особой солидарностью и всесторонним сотрудничеством, ярким проявлением духа пролетарского интернационализма и стремления к независимости и свободе двух народов.

В тот же день президент Лыонг Кыонг и вьетнамская делегация возложили венок к Монументу лаосских героев и павших бойцев во Вьентьяне, отдавая дань памяти тем, кто пожертвовал собой во имя независимости, защиты страны и развития Лаоса.

ВИА/ИЖВ

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