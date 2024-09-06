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Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Ханой, начав четырехдневный официальный визит во Вьетнам
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Фам Тху Ханга, это первый визит во Вьетнам президента Гвинеи-Бисау с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1973 году.
На протяжении последних пяти десятилетий две страны поддерживали тесные политические отношения, что нашло отражение в обмене делегациями. Гвинея-Бисау активно поддерживает Вьетнам на различных многосторонних форумах. В июле Гвинея-Бисау была одной из двух африканских стран, направивших делегацию, чтобы выразить почтение покойному генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу.
В экономической сфере двусторонняя торговля неуклонно растет: с 56,1 млн долларов США в 2020 году до почти 170 млн долларов США в 2023 году. Вьетнам является третьим по величине экспортным рынком Гвинеи-Бисау, в то время как последняя уже много лет входит в пятерку крупнейших поставщиков сырых орехов кешью в Африке.
Первый визит на высоком уровне между Вьетнамом и Гвинеей-Бисау подтверждает, что Вьетнам придает большое значение развитию традиционной дружбы со странами и партнерами в Африке, включая Гвинею-Бисау, сказала Фам Тху Ханг, добавив, что это также призвано заложить основу для развития многостороннего сотрудничества между двумя странами не только в традиционных областях, таких как политика, экономика, торговля, сельское хозяйство, рыболовство и перерабатывающая промышленность, но и в новых сферах, таких как развитие портовой инфраструктуры и горнодобывающая промышленность.
Во время своего пребывания президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ, президентом То Ламом, а также встретится с другими высшими руководителями Вьетнама и примет участие в ряде важных дипломатических мероприятий.