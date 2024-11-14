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Президент Вьетнама встретился в Лиме с председателем Совета министров Перу
Он подтвердил, что Перу придает большое значение развитию дружбы и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом, и выразил желание, чтобы две страны обменивались передовым опытом в области государственного управления и реализации политики социально-экономического развития.
Поздравив Перу с принятием на себя роли принимающей стороны АТЭС-2024, президент Вьетнама выразил уверенность, что Неделя экономического саммита АТЭС пройдет с большим успехом и еще больше укрепит роль, положение и репутацию Перу как в регионе, так и в мире.
По его словам, дружба и многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Перу в последние годы достигли впечатляющего прогресса, особенно в области торговли и инвестиций. В настоящее время Перу является главным инвестиционным партнером Вьетнама и шестым по величине торговым партнером в Латинской Америке, а Перу - крупнейшим торговым партнером в АСЕАН. Тем не менее, он отметил, что остаются широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
Лидер принимающей страны высоко оценил инвестиционную деятельность вьетнамских предприятий в Перу, особенно успешный телекоммуникационный проект Группы военной промышленности и телекоммуникаций Viettel (Viettel). Он подтвердил свою поддержку и готовность содействовать расширению деятельности Viettel в проектах, связанных с цифровой трансформацией, цифровыми технологиями, умными городами и кибербезопасностью, которые будут способствовать развитию Перу и принесут долгосрочную выгоду бизнесу и населению обеих стран.
Лидеры двух стран согласились с фактом того, что обе страны являются членами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТПП), что обеспечивает прочную основу для укрепления торгового и инвестиционного сотрудничества.
Они договорились о дальнейшем развитии встреч и визитов высших руководителей Вьетнама и Перу, а также обменов на различных уровнях в ближайшие годы; и обязались регулярно и эффективно применять механизмы диалога по вопросам политики-дипломатии и экономики-торговли, чтобы сделать двустороннее сотрудничество все более практичным и эффективным.
Стороны договорились активно развивать сотрудничество между АСЕАН и Тихоокеанским альянсом, укреплять координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах и в международных организациях.
Поздравив Вьетнам с выбором места проведения АТЭС 2027, Густаво Адриасен подтвердил поддержку Перу и тесную координацию с Вьетнамом для обеспечения его успеха.
По этому случаю президент Лыонг Кыонг передал приветствие премьер-министра Фам Минь Тьиня и приглашение Густаво Адриасену посетить Вьетнам в подходящее для обеих сторон время.