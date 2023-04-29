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Президент Во Ван Тхыонг принял Отдела связи Фронта Центрального нагорья B3 - 3-й армейский корпус

По случаю 48-й годовщины Освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 г. - 30 апреля 2023 г.) во второй половине дня 28 апреля в Президентском дворце состоялась сердечная встреча президента Во Ван Тхыонга с делегацией Отдела связи ветеранов Фронта Центрального нагорья Б3, 3-й армейский корпус.
  Президент Во Ван Тхыонг принял делегацию Отдела связи ветеранов Фронта Центрального нагорья Б3, 3-й армейский корпус. Фото: ВИА  
Президент Во Ван Тхыонг передал привет и наилучшие пожелания ветеранам, инвалидам и семьям погибших солдат Фронта, тем людям, которые сражались на стойком и неукротимом фронте Центрального нагорья, одержали крупные победы, поспособствовав выполнению исторической миссии по освобождению Юга и воссоединению страны.

Президент Во Ван Тхыонг напомнил о стратегическом значении фронта Центрального нагорья, особенно кампании Центрального нагорья 1975 года, которая открыла возможность одержать Великую Победу весной 1975 года. За боевые подвиги 3-й армейский корпус награжден 3 Орденами Хо Ши Мина, Орденом Ангкора Камбоджи; 50 воинских частей и 45 солдат в составе Корпуса удостоены звания Героя Народных Вооруженных Сил.

Президент констатировал, что национально-освободительная война, длившаяся более 30 лет, принесла много боли и потерь. Только в 3-м корпусе насчитывается более 40 тысяч офицеров и солдат, героически погибли на поле боя. Партия, государство и народ всегда будут помнить заслуги Героев, павших солдат и ветеранов, в том числе Героев, павших солдат и ветеранов Фронта Центрального нагорного B3, 3-й армейский корпус.

Президенту рад тому, что на протяжении многих лет Отдел связи Фронта собирал ветеранов, воевавших в Центральном нагорье, регулярно организуя множество практических мероприятий, поощряли, навещали, и помогали своим однополчанам в жизни; собирали информацию, искали место захоронения павших товарищей, строили памятники в память о погибших за национальное освобождение.

В этом духе президент желает, чтобы при любых обстоятельствах ветераны Фронта Центрального нагорья B3, 3-й армейский корпус продолжали продвигать хорошие качества «армии Дяди Хо», стойкие и неукротимые традиции солдат Центрального нагорья, способствуя строительству более богатой и красивой родины, активно участвуя в борьбе с коррупцией, подавая пример молодому поколению.

ВИА/ИЖВ

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